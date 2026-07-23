Ni Alicante ni Benidorm: estos son los cuatro municipios de la provincia con más riesgo de sufrir humedades en casa

Cuatro municipios de la provincia de Alicante figuran entre las localidades españolas con mayor exposición relativa al riesgo de sufrir humedades estructurales en los edificios. Se trata de Calp, Dénia, Santa Pola y Xàbia, todas ellas poblaciones costeras y con un importante parque de viviendas.

Así se desprende de la primera edición del Barómetro Murprotec de Humedades Estructurales, un estudio empresarial que compara los municipios españoles de más de 10.000 habitantes en función de diferentes factores constructivos, climáticos y relacionados con la demanda de diagnósticos técnicos.

Calp es el municipio alicantino que ocupa la posición más elevada. Aparece en el puesto número 12 del ranking nacional, inmediatamente después de Zafra y por delante de Torrijos. Dénia se sitúa en la posición 14, Santa Pola ocupa la 16 y Xàbia aparece en el puesto 21.

Ni Alicante capital ni Benidorm figuran entre las primeras 50 localidades incluidas en la clasificación.

Calp encabeza la lista de la provincia

La presencia de Calp en el puesto 12 la convierte en el municipio de Alicante con mayor exposición relativa dentro del índice elaborado por la compañía. Tras ella aparece Dénia, en la posición 14, mientras que Santa Pola ocupa el lugar 16.

El cuarto municipio alicantino incluido es Xàbia, que figura en el puesto 21.

El barómetro no detalla en la información difundida qué peso concreto tiene cada variable en el resultado individual de estas cuatro localidades. Por tanto, su aparición en la lista no puede atribuirse únicamente a las lluvias, a la antigüedad de los edificios o a la cercanía del mar.

La clasificación refleja una combinación de factores y ofrece una medida de exposición comparativa, no un recuento del número exacto de viviendas afectadas en cada localidad.

La lluvia solo representa una parte del índice

Uno de los aspectos que destaca Murprotec es que las humedades estructurales no dependen exclusivamente de la cantidad de lluvia recibida. El estudio integra cuatro variables con diferente peso para calcular una puntuación final comprendida entre 0 y 100.

Detalles de humedades en un techo. / INFORMACIÓN

La intensidad de las solicitudes de diagnóstico recibidas por la empresa representa el 35% del resultado. Es la variable con mayor peso porque, según la compañía, refleja de forma directa la demanda técnica detectada en cada municipio.

recibidas por la empresa representa el 35% del resultado. Es la variable con mayor peso porque, según la compañía, refleja de forma directa la demanda técnica detectada en cada municipio. La antigüedad del parque residencial supone otro 25%. Los edificios más antiguos pueden presentar materiales deteriorados, sistemas de aislamiento menos eficaces o soluciones constructivas que no responden a los estándares actuales.

supone otro 25%. Los edificios más antiguos pueden presentar materiales deteriorados, sistemas de aislamiento menos eficaces o soluciones constructivas que no responden a los estándares actuales. La precipitación acumulada durante el primer semestre de 2026 aporta otro 25%

aporta otro 25% El 15% restante corresponde a la variación de las lluvias respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos empleados proceden de los diagnósticos realizados por Murprotec en la Península y Baleares, de información sobre vivienda del Instituto Nacional de Estadística y de registros de precipitaciones del sistema CHIRPS.

Qué son las humedades estructurales

Las humedades estructurales son aquellas que afectan a los elementos constructivos de un inmueble, como paredes, muros, suelos o techos. Pueden manifestarse mediante manchas, desconchones, sales, pintura levantada, moho, olores persistentes o deterioro de los revestimientos.

Su origen no siempre es el mismo. Algunas se producen por la entrada lateral de agua desde el terreno; otras aparecen por capilaridad, cuando la humedad asciende por los materiales porosos del edificio. También pueden estar relacionadas con problemas de condensación o con filtraciones.

Una habitación llena de desconchones y humedades. / INFORMACIÓN

José María García, responsable de Marketing de Murprotec España y Portugal, señala que factores como la antigüedad de los inmuebles, las características constructivas, el terreno y los fenómenos atmosféricos pueden influir de manera decisiva.

“Pese a lo que la gente pueda pensar, las humedades estructurales no dependen únicamente de la lluvia”, sostiene el directivo en la información difundida por la empresa.

García también advierte de que no todas las humedades necesitan el mismo tratamiento. “Es importante contar con un diagnóstico técnico especializado que permita actuar sobre la causa del problema y no únicamente sobre sus síntomas”, añade.

Santiago de Compostela lidera el ranking

El municipio español con la mayor exposición relativa es Santiago de Compostela. La capital gallega encabeza la clasificación por la combinación de una elevada pluviometría y el incremento de las solicitudes de diagnóstico en relación con su población.

Según los datos incluidos en el barómetro, Santiago acumuló 1.098 milímetros de lluvia durante los seis primeros meses de 2026.

La segunda posición corresponde a Laredo, en Cantabria, mientras que Mieres, en Asturias, completa el podio. En este último municipio, aproximadamente la mitad de los inmuebles se construyeron antes de 1970, las precipitaciones superaron los 700 milímetros y las lluvias aumentaron un 7% respecto al año anterior.

Humedades en La Llotja de Alcoy / INFORMACIÓN

Entre los diez primeros puestos también aparecen Gondomar, Bailén, Arrigorriaga, Algete, Ontinyent, Vilagarcía de Arousa y San Sebastián.

El caso de Ontinyent, en la provincia de Valencia, hace que la Comunitat Valenciana tenga un municipio dentro de los diez primeros puestos. A él se suman los cuatro alicantinos situados entre las posiciones 12 y 21.

Un indicador empresarial que quiere actualizarse cada año

Murprotec plantea convertir este barómetro en un indicador anual para observar cómo evolucionan las humedades estructurales y el estado de conservación del parque inmobiliario español.

Al tratarse de un estudio elaborado por una empresa especializada en el tratamiento de humedades, sus resultados deben interpretarse dentro de su propia metodología y de los diagnósticos solicitados a la compañía. No constituye una estadística oficial sobre el número de viviendas afectadas.

Sí ofrece, en cambio, una aproximación comparativa a los territorios donde coinciden diferentes condiciones que pueden favorecer estas patologías. En la provincia de Alicante, esa combinación sitúa a Calp, Dénia, Santa Pola y Xàbia entre los municipios a los que el barómetro recomienda prestar una atención especial.