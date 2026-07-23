Efemérides de hoy, 23 de julio: el ultimátum que precipitó la Primera Guerra Mundial y el nacimiento de la Europa comunitaria

Este jueves 23 de julio de 2026 es el día 204 del año y quedan 161 jornadas para que termine. La fecha reúne algunos episodios decisivos de la historia contemporánea, desde los acontecimientos que condujeron al estallido de la Primera Guerra Mundial hasta los primeros pasos de la integración europea, además de hitos vinculados al automóvil, la televisión y la exploración espacial.

Acontecimientos históricos del 23 de julio

1903: Ford vende su primer automóvil. La recién constituida Ford Motor Company se encontraba cerca de agotar los 28.000 dólares aportados por sus inversores cuando logró vender su primer vehículo, un Ford Model A. La operación permitió a la empresa mantenerse a flote antes de iniciar la expansión que transformaría la industria automovilística.

1914: Austria-Hungría entrega un ultimátum a Serbia. Casi un mes después del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y su esposa, el Imperio austrohúngaro presentó al Gobierno serbio una serie de exigencias especialmente duras. Serbia aceptó buena parte de ellas, pero no todas, y la crisis diplomática terminó desencadenando la Primera Guerra Mundial.

1952: entra en vigor el tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo acordaron poner en común sectores estratégicos como el carbón y el acero. La CECA fue el primer gran paso hacia la integración continental y el origen de varias instituciones que posteriormente formarían la Unión Europea.

1962: Europa y América se conectan por televisión mediante el satélite Telstar. Las principales cadenas estadounidenses, la televisión canadiense y Eurovisión participaron en una emisión pública transatlántica. Entre las primeras imágenes intercambiadas aparecieron la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel, en una demostración que anticipó las comunicaciones globales por satélite.

1972: despega el Landsat 1. El primer satélite civil diseñado específicamente para observar las superficies terrestres fue lanzado desde California. La misión abrió el programa Landsat, que ha permitido estudiar durante décadas la evolución de los bosques, las ciudades, los cultivos, las costas y otros cambios registrados en el planeta.

2011: muere Amy Winehouse. La cantante británica fue encontrada sin vida en su vivienda de Camden, en Londres, a los 27 años. Su muerte se produjo por una intoxicación alcohólica accidental. Quince años después, su voz, su estética y discos como "Frank" y "Back to Black" continúan influyendo en nuevas generaciones de artistas.

Personajes nacidos un 23 de julio

El 23 de julio de 1888 nació en Chicago Raymond Chandler, uno de los grandes referentes de la novela negra. Su personaje más conocido, el detective privado Philip Marlowe, apareció en obras como "El sueño eterno", "Adiós, muñeca" y "El largo adiós". Chandler también trabajó como guionista en Hollywood y participó en la adaptación cinematográfica de "Perdición".

En esta misma fecha nació en 1892 Haile Selassie, último emperador de Etiopía, que ocupó el trono entre 1930 y 1974 y se convirtió en una figura central para el movimiento rastafari.

Daniel Radcliffe, en una imagen de archivo. / EP

También celebra su cumpleaños el actor británico Daniel Radcliffe, nacido en Londres en 1989 y conocido mundialmente por interpretar a Harry Potter en las ocho películas de la saga cinematográfica.

Fallecimientos recordados este día

Además de Amy Winehouse, el 23 de julio de 1885 murió Ulysses S. Grant, general del Ejército de la Unión durante la guerra de Secesión y presidente de Estados Unidos entre 1869 y 1877. Falleció poco después de terminar sus memorias, afectado por un cáncer de garganta.

Una efeméride vinculada a Alicante

El 23 de julio de 1936, cinco días después del inicio de la sublevación militar contra la Segunda República, las tropas acuarteladas en Alicante abandonaron finalmente sus instalaciones de manera pacífica. El desenlace confirmó que la ciudad continuaba bajo la autoridad del Gobierno republicano. El general José García-Aldave fue apartado de su puesto y sustituido por el coronel Santiago Pérez Frau.

Santoral del 23 de julio

El santoral católico recuerda hoy a santa Brígida de Suecia, religiosa, escritora y mística del siglo XIV. Fue esposa y madre de ocho hijos antes de enviudar y fundar la Orden del Santísimo Salvador. La Iglesia católica la reconoce como una de las patronas de Europa por su defensa de la unidad, la paz y la renovación espiritual del continente.