Cómo enfriar el coche en 10 segundos: el truco viral para expulsar el aire caliente antes de conducir

Entrar en un coche que ha estado aparcado al sol en pleno verano puede convertirse en una experiencia sofocante. El volante quema, los asientos desprenden calor, el aire del interior parece irrespirable y poner el aire acondicionado nada más arrancar no siempre resuelve el problema de inmediato. Durante los días de temperaturas altas, el habitáculo puede alcanzar valores muy superiores a los del exterior, sobre todo si el vehículo ha permanecido varias horas expuesto sin sombra.

Por eso, cualquier gesto que ayude a reducir esa sensación inicial de horno se vuelve especialmente útil. No se trata solo de comodidad, sino también de seguridad: conducir con exceso de calor aumenta el cansancio, reduce la concentración y puede hacer que los primeros minutos al volante sean especialmente incómodos. En ese contexto, se ha popularizado un truco sencillo, rápido y sin coste que promete ayudar a enfriar el coche en apenas unos segundos antes de iniciar la marcha.

Enfriar el coche

El truco viral consiste en abrir la ventanilla del copiloto y, a continuación, abrir y cerrar varias veces la puerta del conductor. El objetivo no es enfriar el coche como lo haría un sistema de aire acondicionado, sino expulsar parte del aire caliente acumulado dentro del habitáculo. Al mover la puerta, se genera una corriente que empuja el aire interior hacia fuera y permite que entre aire del exterior por la ventanilla abierta.

La explicación es simple: el coche cerrado funciona como una especie de caja donde el calor queda atrapado. La radiación solar calienta el salpicadero, los asientos, el volante y las superficies interiores, y ese calor se transmite al aire del habitáculo. Si se arranca el vehículo y se enciende el aire acondicionado sin ventilar antes, el sistema tiene que trabajar primero contra una bolsa de aire mucho más caliente que la temperatura exterior. Con este gesto, se renueva parte de ese aire antes de empezar a circular.

Truco viral

Para hacerlo correctamente, basta con abrir por completo la ventanilla del copiloto y dejar cerradas las demás. Después, desde el lado del conductor, se abre y se cierra la puerta varias veces, sin dar portazos bruscos, pero con suficiente recorrido para mover el aire. Ese movimiento actúa como un pequeño fuelle: cada apertura y cierre desplaza el aire caliente del interior y favorece la entrada de aire menos caliente desde fuera. En pocos segundos, la sensación al entrar puede ser mucho más soportable.

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Eso sí, conviene entender bien el alcance del truco. No convierte un coche abrasador en un habitáculo frío ni sustituye al aire acondicionado. Lo que hace es reducir la temperatura inicial percibida al eliminar parte del aire recalentado. Después, lo recomendable es arrancar, ventilar durante unos instantes si es posible y encender el aire acondicionado de forma progresiva. También ayuda orientar las salidas de aire hacia arriba al principio, no directamente al cuerpo, y evitar poner la potencia máxima durante demasiado tiempo si el sistema aún está expulsando aire caliente.

El método es especialmente útil cuando el coche ha estado estacionado al sol y no hay tiempo para esperar con todas las puertas abiertas. También puede servir antes de sentar a niños, personas mayores o mascotas, siempre recordando que nunca deben quedarse dentro de un vehículo cerrado en verano, ni siquiera durante pocos minutos. La temperatura interior sube con mucha rapidez y puede suponer un riesgo grave. Por eso, este truco debe entenderse como una ayuda para iniciar la ventilación, no como una solución frente a situaciones peligrosas de calor extremo.

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Prevenir

La mejor forma de evitar que el coche se convierta en un horno sigue siendo prevenir. Aparcar a la sombra, usar parasol, cubrir el volante, dejar el vehículo orientado de forma que el sol incida menos en el parabrisas o ventilar antes de sentarse son gestos que marcan la diferencia. Pero si el coche ya está caliente, abrir la ventanilla del copiloto y mover la puerta del conductor varias veces puede ser una forma rápida de renovar el aire. Es pura física aplicada al día a día: sacar el aire caliente atrapado y sustituirlo por aire exterior para que el primer minuto dentro del coche sea mucho más llevadero.