El error más común al poner el aire acondicionado: gasta más y enfría menos

El calor de estos días ha convertido el aire acondicionado en uno de los aparatos más buscados dentro de casa. Cuando las temperaturas se disparan, dormir se vuelve más difícil, teletrabajar cuesta más y cualquier tarea cotidiana parece hacerse cuesta arriba. En muchas viviendas, especialmente en pisos altos, estancias mal orientadas o casas con poca ventilación, encender el aire deja de ser una comodidad y se convierte en una necesidad para sobrellevar las horas más duras del verano.

La tercera ola de calor del verano en Españaha dejado temperaturas muy elevadas, con registros superiores a los 44 grados en algunas zonas, y aunque AEMET ha confirmado un descenso de las máximas por la entrada de aire más fresco, las noches tropicales siguen afectando al litoral mediterráneo y Baleares, con mínimas que incluso superan los 25 en áreas costeras. En ese contexto, muchas personas cometen el mismo gesto al llegar a casa: poner el aire acondicionado a 18 grados pensando que así enfriará antes.

Error que no enfría más

El error, según explica un experto, está precisamente ahí. Bajar el termostato al mínimo no significa que el aire acondicionado enfríe más rápido. En los aparatos modernos con motor inverter y bomba de calor, la máquina no trabaja mágicamente a una velocidad mucho mayor por seleccionar 18 grados en lugar de 24 o 25. Lo que cambia, sobre todo, es el objetivo que le estamos marcando al equipo y el tiempo que tendrá que seguir funcionando para intentar alcanzarlo.

La recomendación práctica que da el experto es situar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados. Ese rango permite mantener una sensación de confort razonable sin castigar tanto el consumo ni el funcionamiento del aparato. La misma horquilla aparece de forma recurrente en recomendaciones de eficiencia energética: distintas guías de consumo sitúan la temperatura aconsejable del aire acondicionado en verano entre 24 y 26 grados, una franja que busca equilibrar confort térmico y gasto eléctrico.

INFORMACIÓNTV

Más gasto de electricidad

La razón es sencilla. Si se programa el aire a 18 grados, la máquina interpreta que debe seguir trabajando hasta alcanzar una temperatura interior muy baja para un día de verano. Eso obliga al compresor a mantenerse más tiempo en funcionamiento y aumenta el consumo de electricidad, pero no garantiza que la estancia se refresque antes de forma apreciable. En realidad, el aire que sale del aparato y la capacidad de enfriamiento dependen del equipo, del aislamiento, del tamaño de la habitación, de la temperatura exterior, del mantenimiento de los filtros y de si hay puertas, ventanas o persianas abiertas.

Por eso, poner el mando a 18 grados puede tener el efecto contrario al buscado: gastar más, forzar la máquina y obtener un resultado muy parecido al que se tendría configurando 24 o 25 grados, al menos durante los primeros minutos. Además, cuanto mayor es la diferencia entre el exterior y el interior, más esfuerzo necesita el equipo para sostener esa temperatura.

Noticias relacionadas

Consejos

La forma más inteligente de usarlo es combinar varios gestos. Antes de encender el aire, conviene cerrar ventanas, bajar persianas en las horas de más sol y ventilar solo cuando la temperatura exterior sea más baja. También ayuda limpiar los filtros, no tapar la unidad interior, cerrar puertas de habitaciones que no se estén usando y activar el modo automático o eco si el aparato lo permite. Si el calor acumulado es muy alto, se puede ventilar unos minutos al principio para expulsar aire caliente y después estabilizar la temperatura en 24, 25 o 26 grados.