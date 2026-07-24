El alicantino que peleará en La Velada del Año VI de Ibai Llanos en un nuevo duelo entre España y Argentina

De los escenarios de música urbana al cuadrilátero más seguido de internet. Kidd Keo será el representante alicantino en La Velada del Año VI, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos que volverá a reunir boxeo amateur, creadores de contenido y actuaciones musicales.

El rapero se enfrentará al artista argentino Lit Killah este sábado 25 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Será el séptimo de los diez combates programados para una cita que comenzará a las 19.00 horas y podrá seguirse gratuitamente por internet.

El enfrentamiento tendrá un componente diferente al de otras peleas del cartel. En esta ocasión no serán dos creadores que han dado el salto ocasional al boxeo, sino dos nombres consolidados de la música urbana en español que aparcarán temporalmente los micrófonos para medirse con guantes.

Quién es Kidd Keo, el alicantino de La Velada

Kidd Keo es el nombre artístico de Pàdua Keoma Salas Sánchez, nacido en Alicante y considerado uno de los pioneros de la primera gran oleada del trap español. Se dio a conocer publicando canciones en internet y construyó una identidad reconocible mediante la mezcla de castellano e inglés, una estética inspirada en la cultura urbana estadounidense y unas letras deliberadamente provocadoras.

Su salto de popularidad llegó con canciones como “Relax”, cuyo videoclip supera los 31 millones de reproducciones según su página oficial. Otro de sus primeros éxitos, “Lollypop”, rebasó los 36 millones. En 2018 publicó Keoland, su primer álbum, y firmó con Warner Music Latina.

La ficha de Kidd Keo en la web oficial de La Velada del Año de Ibai Llanos. / https://www.infolavelada.com/

La web del cantante presenta unas cifras que reflejan su dimensión digital: casi cinco millones de suscriptores en YouTube, más de tres millones de seguidores en Instagram y alrededor de 3,8 millones de oyentes mensuales en Spotify. También es fundador de DBT Empire, el proyecto desde el que ha desarrollado parte de su música y su marca personal.

Pese a su proyección internacional, el vínculo con Alicante continúa presente. El propio calendario de conciertos del artista recoge una actuación celebrada el pasado 3 de abril en El Muelle Live, en el Puerto de Alicante. El próximo 22 de agosto tiene programada una actuación en la discoteca Penélope de Benidorm.

Más de un año preparando el combate

Su presencia en La Velada no responde únicamente a una preparación de unas pocas semanas. Kidd Keo ha explicado que llevaba más de un año entrenando boxeo y que se había sometido a rutinas de hasta dos sesiones diarias para llegar en condiciones al evento.

El artista ha relacionado además su acercamiento a este deporte con su entorno en Alicante. Durante la preparación modificó su alimentación, redujo determinados hábitos y convirtió el entrenamiento en una parte central de su rutina diaria.

Kidd Keo, representante alicantino en La Velada del Año VI de Ibai Llanos / https://www.infolavelada.com/

Aunque el espectáculo se presenta inevitablemente como un nuevo duelo entre España y Argentina, Kidd Keo ha tratado de rebajar esa lectura. Su relación con Lit Killah ha sido respetuosa durante la promoción y ambos han dejado abierta incluso la posibilidad de colaborar musicalmente después del combate.

El alicantino también ha asegurado que su rival fue uno de los pocos artistas que aceptaron enfrentarse a él. A pocos días de La Velada, Lit Killah aparecía como uno de los participantes que más había sorprendido por su evolución física y técnica durante los entrenamientos.

Lit Killah, del freestyle argentino al ring

Lit Killah, nombre artístico del argentino Mauro Román Monzón, inició su carrera en el mundo del freestyle. Su participación en competiciones como El Quinto Escalón, uno de los grandes semilleros de la música urbana argentina, le permitió compartir escena con artistas de la generación de Duki y Paulo Londra antes de consolidar su trayectoria discográfica.

Lit Killah es el contrincante de Kidd Keo. / https://www.infolavelada.com/

El enfrentamiento entre ambos representa también dos formas diferentes de llegar al éxito dentro del género. Kidd Keo desarrolló buena parte de su identidad desde Alicante, mirando hacia el trap estadounidense y utilizando el “spanglish” como sello propio. Lit Killah creció en la escena de batallas de rap de Buenos Aires antes de dar el salto hacia canciones más melódicas y comerciales.

Las predicciones previas difundidas alrededor del evento señalan al argentino como favorito, aunque esas votaciones reflejan las preferencias del público y no una evaluación deportiva concluyente. En un combate amateur de corta duración, la resistencia, el control de los nervios y la capacidad para aplicar lo aprendido pueden resultar decisivos.

Una carrera acompañada por la polémica

Kidd Keo ha construido una parte de su personaje artístico alrededor de la provocación, pero algunas de sus letras también han generado críticas por su contenido sexual y por la forma en que representan a las mujeres.

Una de las polémicas más relevantes se produjo en 2018, cuando el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reclamó la cancelación de un concierto suyo y de Kaydy Cain. El consistorio consideró que algunas de sus canciones contenían mensajes “machistas y misóginos”, y la empresa responsable del ciclo terminó suspendiendo las actuaciones.

El alicantino Kidd Keo / INFORMACIÓN

Estas controversias han acompañado al artista durante buena parte de su trayectoria. Kidd Keo, por su parte, ha defendido que sus canciones forman parte de una propuesta creativa y ha reclamado en distintas entrevistas una mayor libertad de expresión para el trap y la cultura urbana.

Su participación en La Velada lo coloca ahora ante un público todavía más amplio, incluido el que no sigue habitualmente sus lanzamientos musicales. Precisamente en las últimas horas ha "sampleado" el tema “Bizcochito” de Rosalía.

El combate supone una oportunidad para mostrar otra faceta de un personaje conocido tanto por sus éxitos como por las discusiones que han rodeado sus letras y declaraciones.

El séptimo combate de una noche con diez enfrentamientos

El duelo entre Lit Killah y Kidd Keo ocupará la séptima posición dentro del programa. Antes se disputarán, entre otros, los enfrentamientos entre Edu Aguirre y Gastón Edul, Marta Díaz y Tatiana Kaer, Gero Arias y Viruzz, y Alondrissa y Angie Velasco.

Después llegarán los de Samy Rivers y RoRo, Plex y Fernanfloo, y el combate final entre IlloJuan y TheGrefg.

La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio en La Cartuja y contará también con actuaciones de Juanes, Yandel, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK y La Pantera, además de varios invitados sorpresa. El espectáculo podrá verse a través de los canales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube, y esta edición llegará también a TikTok Live.

Cuando suene la campana, Alicante tendrá un representante en uno de los acontecimientos digitales más vistos del año. Kidd Keo dejará durante unos minutos el personaje, las canciones y las polémicas fuera del cuadrilátero para afrontar un reto muy diferente: comprobar si más de un año de preparación es suficiente para imponerse a Lit Killah ante decenas de miles de espectadores en Sevilla y millones de personas conectadas desde sus casas.