Evento astronómico
Eclipse solar total del 12 de agosto: estas son las verdaderas gafas homologadas para verlo sin poner en riesgo tus ojos
Desde la Policía Nacional advierten las radiaciones pueden “quemar la retina en tan solo unos segundos” si no se adoptan las precauciones necesarias
La Policía Nacional ha lanzado un aviso ante el eclipse total de sol que, según recuerda, podrá verse el 12 de agosto desde algunas zonas de España, justo al atardecer. El mensaje es claro: no se debe mirar directamente al sol ni utilizar cualquier tipo de protección. En el saco de "cualquier tipo de protección" están también las gafas no homologadas que, desafortunadamente, empiezan a proliferar para sacar rédito económico de este gran evento, con el riesgo para la salud ocular que supone. Y es que, una vez dañada la vista, no hay vuelta atrás.
“Ni con esto, ni con esto”, advierten desde la Policía Nacional al referirse a métodos no adecuados para observar el fenómeno. El motivo es que el sol emite radiaciones infrarrojas y ultravioleta capaces de dañar gravemente la vista. Según explican, esas radiaciones pueden “quemar la retina en tan solo unos segundos” si no se adoptan las precauciones necesarias.
La norma ISO 12312-2, clave para ver el eclipse
Una de las recomendaciones principales es usar gafas adecuadas para la observación solar. La Policía Nacional recuerda que deben adaptarse a la norma ISO 12312-2, diseñada para este tipo de uso.
El aviso también alerta sobre posibles compras inseguras. “Que no te eclipsen con falsas ofertas, falsificaciones o posibles estafas”, señalan. Por eso, recomiendan adquirir las gafas en sitios de confianza y comprobar que estén homologadas.
La salud ocular, lo primero
“La salud de tus ojos es lo primero”, insiste la Policía Nacional. El mensaje busca evitar riesgos durante un fenómeno que puede generar gran expectación, pero que requiere una protección correcta.
Además, la Policía Nacional remite a la web www.trioeclipses.es y a los consejos que ofrece la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias en sus perfiles de redes sociales.
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