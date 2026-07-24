Efemérides de hoy, 24 de julio: el regreso del Apolo 11 y la tragedia ferroviaria de Angrois

El 24 de julio reúne acontecimientos decisivos para la exploración espacial, la política internacional y la historia reciente de España. En esta fecha regresó a la Tierra la tripulación del Apolo 11, Hiram Bingham llegó a Machu Picchu y la Corte Suprema estadounidense dictó una resolución fundamental para el desenlace del escándalo Watergate.

También es una jornada especialmente dolorosa en España: el 24 de julio de 2013 se produjo el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela.

1701: nace el asentamiento que se convertiría en Detroit

El explorador francés Antoine de la Mothe Cadillac estableció el 24 de julio de 1701 un asentamiento junto al estrecho que comunica los lagos Erie y Hurón. Allí se levantó el fuerte Pontchartrain du Détroit, origen de la actual ciudad estadounidense de Detroit.

Cadillac encabezó una expedición integrada por soldados franceses y miembros de pueblos indígenas aliados. El enclave buscaba proteger el comercio francés de pieles y frenar el avance británico en la región de los Grandes Lagos. En 2026 se cumplen 325 años de aquel episodio.

1911: Hiram Bingham llega a Machu Picchu

El profesor y explorador estadounidense Hiram Bingham llegó el 24 de julio de 1911 a las ruinas de Machu Picchu, en los Andes peruanos. Su expedición contribuyó a presentar el enclave arqueológico ante la comunidad académica y el público internacional.

Archivo - Machu Picchu / TURISMO DE PERÚ - Archivo

El lugar era conocido por habitantes de la zona y el investigador llegó hasta él acompañado por personas que sabían de su existencia. Machu Picchu se encuentra a unos 2.430 metros de altitud y es actualmente Patrimonio Mundial.

1923: se firma el Tratado de Lausana

Turquía y varias potencias aliadas firmaron el 24 de julio de 1923 el Tratado de Lausana. El acuerdo restableció formalmente la paz tras los enfrentamientos derivados de la Primera Guerra Mundial y sustituyó el fallido marco planteado anteriormente en el Tratado de Sèvres.

El documento se convirtió en una pieza fundamental del nuevo orden territorial surgido tras la desaparición del Imperio otomano. Este 24 de julio se cumplen 103 años de su firma en la ciudad suiza.

1950: el primer cohete despega desde Cabo Cañaveral

La historia espacial de Cabo Cañaveral comenzó el 24 de julio de 1950 con el lanzamiento del Bumper 8, un cohete experimental de dos etapas que combinaba un misil V-2 con un cohete WAC Corporal.

Lanzamiento de un cohete Falcon 9 en Cabo Cañaveral (Florida). / Space X

Fue el primer lanzamiento realizado desde unas instalaciones que, con el paso de las décadas, se convertirían en uno de los grandes centros mundiales de la exploración espacial. Desde allí despegarían posteriormente miles de misiones con destino a la órbita terrestre, la Luna y otros puntos del sistema solar.

1969: el Apolo 11 regresa a la Tierra

Cuatro días después de la llegada del ser humano a la Luna, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins regresaron sanos y salvos a la Tierra. La cápsula del Apolo 11 amerizó en el océano Pacífico el 24 de julio de 1969, después de una misión de ocho días.

Los astronautas cayeron a unos 21 kilómetros del buque de recuperación USS Hornet. Tras abandonar la cápsula vestidos con prendas de aislamiento biológico, permanecieron en cuarentena durante 21 días ante el temor, entonces todavía existente, de que pudieran haber traído microorganismos lunares.

1974: la Justicia obliga a Nixon a entregar las cintas de Watergate

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad el 24 de julio de 1974 que el presidente Richard Nixon debía entregar las grabaciones reclamadas por el fiscal especial que investigaba el escándalo Watergate.

La decisión debilitó definitivamente la defensa del presidente. Las grabaciones aportaron pruebas relacionadas con el encubrimiento del caso y Nixon presentó su dimisión el 9 de agosto de ese mismo año.

2013: la tragedia ferroviaria de Angrois

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, poco antes de entrar en Santiago de Compostela.

El accidente causó la muerte de 80 personas y dejó 144 heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España. La proximidad del accidente con el Día de Galicia provocó la suspensión de las celebraciones previstas para el 25 de julio.

Personajes nacidos un 24 de julio

El 24 de julio de 1783 nació en Caracas Simón Bolívar, figura central de las independencias de varios territorios americanos y conocido como “el Libertador”.

En 1802 nació el escritor francés Alejandro Dumas, autor de obras tan populares como Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

Alejandro Dumas es uno de los autores franceses más leídos. / INFORMACIÓN

También nació un 24 de julio, en 1897, la aviadora estadounidense Amelia Earhart, primera mujer que atravesó en solitario y sin escalas el océano Atlántico y una de las grandes pioneras de la aviación.

Santoral del 24 de julio

El santoral católico recuerda este 24 de julio a san Chárbel Makhluf, sacerdote y ermitaño maronita libanés canonizado por Pablo VI, y a santa Cristina de Bolsena, virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo.