Por qué llamamos “Lorenzo” al sol cuando aprieta el calor: la curiosa historia de esta expresión

Cuando las temperaturas suben y el sol comienza a caer con fuerza sobre las calles, las playas y las terrazas de Alicante, reaparece una expresión conocida por varias generaciones: “cómo aprieta Lorenzo”. No se trata de ningún vecino especialmente insistente, sino de una manera coloquial de referirse al sol cuando el calor resulta difícil de soportar.

También se escuchan variantes como “hoy pega Lorenzo”, “ya ha salido Lorenzo” o “menudo Lorenzo tenemos”. Todas convierten al astro en un personaje con nombre propio, capaz de apretar, castigar o dar una pequeña tregua cuando se oculta tras las nubes.

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Su origen no está completamente resuelto. La documentación lingüística apunta hacia una antigua canción popular, mientras que la explicación más difundida la relaciona con san Lorenzo, mártir tradicionalmente representado sobre una parrilla.

La RAE documenta a “Lorenzo” como el sol de la canícula

El actual Diccionario de la lengua española no incluye “Lorenzo” entre las acepciones comunes del nombre. Sin embargo, el Fichero General de la Real Academia Española, un enorme archivo de materiales léxicos reunidos durante décadas, conserva una ficha dedicada expresamente a este uso.

En ella se define “Lorenzo” como una manera generalizada de denominar al sol canicular, es decir, al sol propio de los días más calurosos del verano. La ficha incorpora incluso un ejemplo de uso en el que se señala que Lorenzo “aprieta” tanto que resulta insoportable.

Una mujer se protege del sol con un paraguas en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

La palabra “canicular” procede de “canícula”, nombre que recibe el periodo del año en el que tradicionalmente se registran los mayores calores. Por tanto, la documentación académica no identifica a Lorenzo con cualquier sol, sino especialmente con el que cae con fuerza durante el verano.

Una copla en la que el sol era Lorenzo y la luna, Catalina

La pista más sólida conduce a la tradición oral. La propia ficha conservada por la RAE plantea que el apodo podría deberse al romancero popular y menciona una coplilla en la que el sol recibe el nombre de Lorenzo y la luna el de Catalina:

“Al sol le llaman Lorenzo

y a la luna Catalina;

cuando se acuesta Lorenzo

se levanta Catalina”.

La composición juega con la sucesión del día y la noche: cuando Lorenzo se retira, Catalina aparece. La canción circuló con distintas versiones y fue transmitida como canto infantil y popular en diferentes zonas de España.

El Fondo de Música Tradicional de la Institución Milá y Fontanals, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conserva varias referencias tituladas “Al sol le llaman Lorenzo”, lo que confirma que la asociación no nació en los medios de comunicación, sino que forma parte de una tradición musical anterior.

Esta sería la explicación lingüísticamente mejor documentada: el pueblo personificó los dos astros visibles y les asignó nombres cotidianos, Lorenzo para el sol y Catalina para la luna. Con el paso del tiempo, la primera denominación sobrevivió con más fuerza y terminó incorporándose a expresiones relacionadas con el calor.

La teoría de san Lorenzo y la parrilla

Existe otra explicación mucho más llamativa. Según esta teoría, el apodo procede de san Lorenzo de Roma, diácono y mártir cristiano cuya festividad se celebra el 10 de agosto, en pleno verano.

La tradición sostiene que Lorenzo fue martirizado en el año 258 y quemado sobre una parrilla. Vatican News precisa que este relato procede de una antigua narración recogida por san Ambrosio, por lo que pertenece a la tradición del martirio transmitida durante siglos.

La leyenda de San Lorenzo martirizado en la parrilla. / INFORMACIÓN

La coincidencia resulta sugerente: un santo asociado al fuego, una festividad celebrada durante uno de los momentos más calurosos del año y un sol popularmente llamado Lorenzo. De ahí que muchas explicaciones modernas presenten el martirio como el origen directo de la expresión.

Sin embargo, no se ha encontrado una prueba documental concluyente que demuestre esa relación etimológica. Puede haber influido en la consolidación del apodo o haber facilitado que la gente lo recordara, pero no está acreditado que la expresión naciera específicamente por la parrilla de san Lorenzo.

Una expresión coloquial que sobrevive al paso del tiempo

La frase no pertenece al lenguaje científico ni meteorológico. Es una expresión familiar, humorística y coloquial, más habitual en una conversación que en una previsión formal.

Puede sonar especialmente vinculada al habla de generaciones mayores o a entornos rurales, pero continúa siendo comprensible y se recupera cada verano. Su eficacia está precisamente en que convierte una situación incómoda en una pequeña broma compartida: no es que haga mucho calor, sino que Lorenzo ha vuelto a apretar.

La construcción admite numerosas variantes naturales:

“Hoy pega bien Lorenzo”, cuando el sol cae con fuerza.

“En cuanto salga Lorenzo, no habrá quien pare”, cuando se espera que suba la temperatura.

“Lorenzo no da tregua”, durante varios días seguidos de calor intenso.

“A estas horas hay que esconderse de Lorenzo”, cuando conviene evitar la exposición directa.

Así, cada vez que alguien afirma en Alicante que “aprieta Lorenzo”, está utilizando una expresión en la que se mezclan lengua popular, canciones transmitidas durante generaciones, personificación de la naturaleza y quizá también tradición religiosa. Una forma muy española de ponerle nombre propio al sol cuando comienza a hacerse insoportable.