Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso Aemet hoyTemperaturas nocturnasHistoria Gallo RojoNuevos billetesRadares en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Consulta aquí el mapa de incendios que asolan España en tiempo real

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, la superficie afectada supera ya las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026

La evolución de los principales focos mantiene movilizados a miles de efectivos en varias comunidades.

La evolución de los principales focos mantiene movilizados a miles de efectivos en varias comunidades.

INCENDIOS ESPAÑA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Victoria Saulyak

Madrid

España atraviesa uno de los episodios de incendios forestales más graves del verano. Las altas temperaturas, la sequedad acumulada en el terreno y las fuertes rachas de viento están dificultando las tareas de extinción y favoreciendo que algunos focos avancen rápidamente hacia zonas habitadas.

Miles de profesionales trabajan sobre el terreno para contener las llamas, proteger a los vecinos y evitar nuevas evacuaciones. La situación cambia constantemente, por lo que este mapa de incendios en tiempo real permite consultar los focos detectados en Madrid y en otras provincias afectadas, como Ávila, Toledo, Zamora, Guadalajara, Segovia o León.

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, la superficie afectada en España supera ya las 120.000 hectáreas en lo que va de 2026. La cifra prácticamente se ha duplicado en dos semanas debido a la sucesión de grandes incendios registrada durante el mes de julio.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real

Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles.

Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil.

Fuente: IncendiosEspaña.es

Madrid, en el centro de la emergencia

La mayor preocupación se concentra en el suroeste de la Comunidad de Madrid, donde la coincidencia de varios incendios ha obligado a desalojar a más de 10.000 personas en municipios como Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

El Gobierno declaró durante la noche del jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La decisión aparece recogida en una orden publicada este viernes, 24 de julio de 2026, en el Boletín Oficial del Estado y afecta a los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo.

La declaración se produjo después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solicitara activar la Situación Operativa 3 ante la simultaneidad de los fuegos y la dificultad para contenerlos. El Ministerio del Interior asumió la coordinación de la emergencia y situó a la Unidad Militar de Emergencias al frente de la dirección operativa.

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid

Uno de los primeros focos se originó el miércoles en Almorox, en la provincia de Toledo, y terminó extendiéndose hacia territorio madrileño. El fuego afectó a unas 890 hectáreas, alrededor de 600 de ellas dentro de la Comunidad de Madrid, antes de descender al nivel 0.

Villa del Prado fue uno de los municipios más afectados por este incendio. El avance de las llamas obligó a desalojar urbanizaciones y provocó importantes daños en varias viviendas situadas a ambos lados del límite entre Madrid y Castilla-La Mancha.

Cuando la evolución de este primer fuego comenzaba a mejorar, un nuevo incendio declarado en Villa del Prado volvió a complicar la situación. La proximidad de las llamas y la peligrosidad del humo llevaron a Emergencias 112 a enviar un mensaje ES-Alert y a ordenar la evacuación de Aldea del Fresno hacia Villamanta.

Castilla y León tiene numerosos fuegos activos

Castilla y León continúa siendo una de las comunidades más afectadas. Además del incendio de Burgohondo, los dispositivos de extinción mantienen la vigilancia sobre los fuegos declarados en Segovia, Zamora y León.

En Brieva, Segovia, el incendio ha quemado unas 3.000 hectáreas, aunque su evolución ha permitido rebajar su nivel de gravedad y autorizar el regreso de parte de los vecinos desalojados.

También ha mejorado el incendio de Rábano de Aliste, en Zamora, que ha descendido al nivel 0 después de desaparecer el riesgo inmediato para la población. El confinamiento ha sido levantado, pero los medios continúan trabajando dentro del perímetro para evitar reactivaciones.

En León, los equipos mantienen las tareas de vigilancia y control tras las evacuaciones preventivas realizadas en el entorno de Castropodame, Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

Guadalajara vigila La Mierla

En Castilla-La Mancha sigue preocupando el incendio de La Mierla, en Guadalajara, que ha afectado a alrededor de 32.000 hectáreas y se ha convertido en uno de los mayores fuegos registrados en España durante los últimos años.

Su evolución es más favorable y ha entrado en fase de estabilización, aunque continúa activo y bajo una intensa vigilancia para evitar reproducciones. El fuego llegó a obligar al desalojo de decenas de municipios de la Sierra Norte de Guadalajara.

Noticias relacionadas y más

También en Guadalajara, el incendio de Selas ha evolucionado favorablemente y ha permitido el regreso de los vecinos evacuados, aunque los equipos de extinción siguen asegurando el perímetro.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas
  2. Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
  3. La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
  4. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
  5. Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
  6. El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
  7. La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
  8. Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante

Aagesen preside la reunión de seguimiento de incendios forestales

El calor se asocia ya a 136 muertes en Alicante este verano, más de la mitad de toda la Comunitat

El calor se asocia ya a 136 muertes en Alicante este verano, más de la mitad de toda la Comunitat

Estos son los municipios de Alicante y Valencia en riesgo naranja por la ola de calor

Estos son los municipios de Alicante y Valencia en riesgo naranja por la ola de calor

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Efemérides de hoy, 24 de julio: el regreso del Apolo 11 y la tragedia ferroviaria de Angrois

Efemérides de hoy, 24 de julio: el regreso del Apolo 11 y la tragedia ferroviaria de Angrois

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Detienen en Torrellano a un fugitivo reclamado por Polonia por falsificar contratos de coches y vender un vehículo robado

Detienen en Torrellano a un fugitivo reclamado por Polonia por falsificar contratos de coches y vender un vehículo robado

Calendario escolar 2026-2027 en Alicante: estas son las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones y días sin clase

Calendario escolar 2026-2027 en Alicante: estas son las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones y días sin clase
Tracking Pixel Contents