La aplaudida reflexión de Erling Haaland: "Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres"

Erling Haaland, a sus 25 años, ha dejado de lado el fútbol para pronunciarse sobre un tema que trasciende los terrenos de juego: la igualdad de género y la responsabilidad masculina en el hogar. El delantero noruego del Manchester City ha calificado de ridículo que los hombres sigan creyendo que no hay que ayudar en casa, unas declaraciones que han sido ampliamente aplaudidas por su claridad y por poner el foco en un debate que sigue vigente en pleno siglo XXI.

La reflexión de Haaland

Haaland ha señalado que los hombres tienen la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres, reconociendo así el desequilibrio que ha existido durante generaciones en la mayoría de hogares.

El noruego ha destacado que igualar estas tareas no es una cuestión de ayudar, sino de asumir parte de responsabilidad en el funcionamiento del hogar y en el cuidado de las personas que dependen de nosotros. Esta perspectiva ha sido celebrada por expertos en igualdad, que ven en estas declaraciones un ejemplo de cómo los hombres pueden usar su plataforma pública para normalizar conversaciones necesarias sobre masculinidad y roles de género.

Erling Haaland, ante Inglaterra / EFE

Por qué es importante

La reflexión de Haaland va más allá de lo anecdótico porque proviene de un hombre joven, en la cima de su carrera deportiva, que reconoce abiertamente que las tareas domésticas y de cuidados son responsabilidad compartida. En un contexto donde aún persisten estereotipos de género que asocian el cuidado del hogar y de personas dependientes con lo femenino, estas palabras suponen un ejercicio de honestidad y de asunción de responsabilidad.

Cuando figuras públicas masculinas como Haaland hablan de corresponsabilidad doméstica, contribuyen a desmontar la idea de que cuidar es una tarea secundaria o propia de mujeres. El trabajo de cuidados incluye desde las tareas del hogar hasta el cuidado de niños, personas mayores o dependientes, y ha sido históricamente invisibilizado y precarizado precisamente por asociarse culturalmente a lo femenino.

El contexto noruego

Noruega, país de origen de Haaland, es uno de los referentes mundiales en políticas de igualdad de género y corresponsabilidad familiar. El país escandinavo cuenta con uno de los permisos de paternidad más largos del mundo y ha implementado medidas que fomentan que los hombres asuman su parte de cuidados desde el primer momento.

Haaland: "El Real Madrid tiene suerte de tener a Bellingham" / EFE

Este contexto cultural puede haber influido en la perspectiva del futbolista, que desde pequeño ha visto modelos masculinos trabjanado en tareas tradicionalmente asociadas a mujeres. En Noruega, el 90% de los padres hace uso de su permiso de paternidad, y existe una normalización social de que los hombres cambian pañales, cocinan, limpian y cuidan de sus hijos como parte natural de su rol parental.

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Esta cultura de la igualdad puede explicar por qué Haaland verbaliza con tanta naturalidad algo que en otros contextos culturales aún genera debate o cierta resistencia.

Fuente: Sport