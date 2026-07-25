Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trini AmorósPiso Rocío GómezEl Gallo RojoMapa IncendiosEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fuego

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

La medida ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo.

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción / EFE

Madrid

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.

La decisión la ha adoptado el Gobierno central sin que la haya pedido el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que la decisión se ha tomado, cosa que no discuten en Castilla-La Mancha, por la afectación de humo.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
  2. El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
  3. Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes
  4. La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
  5. La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
  6. Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
  7. Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
  8. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

Los presupuestos de Vox

Los presupuestos de Vox

Beto Company valora en Mutxamel el primer partido de pretemporada del Hércules

Dos soledades: la puerta que se cierra y la puerta que desaparece

Dos soledades: la puerta que se cierra y la puerta que desaparece

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Declaraciones de Marc Aguado, jugador del Elche CF, tras el amistoso con el Johor

Quejas por heces humanas y baldosas arrancadas en un pasaje peatonal de Sector V en Elche

Quejas por heces humanas y baldosas arrancadas en un pasaje peatonal de Sector V en Elche

La UMH de Elche abre el camino hacia el calzado del futuro

La UMH de Elche abre el camino hacia el calzado del futuro
Tracking Pixel Contents