Marc Simón reivindica los nuevos Premios de Transformación Social: "Es muy importante dar a conocer proyectos que funcionan y replicarlos"

Con la Sagrada Familia detrás y el mar Mediterráneo al fondo, Un café en las alturas viajó a Barcelona en esta ocasión para conversar con Marc Simón, uno de los grandes especialistas en acción social de nuestro país. Subdirector general de Social de la Fundación “la Caixa”, Marc Simón impulsa iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas y a reducir las desigualdades.

La conversación, que transcurre en el recién inaugurado Caixa Research Institute, coincide en el tiempo con el lanzamiento de los Premios de Transformación Social Prensa Ibérica – Fundación “la Caixa”, un certamen con el que ambas instituciones pretenden distinguir, visibilizar y difundir iniciativas sociales que destacan por su capacidad de generar cambios positivos en nuestra sociedad. Marc Simón asegura que “es muy importante reconocer y dar a conocer que hay iniciativas que tienen un impacto importante, que funcionan y que podemos replicar”.

“Lo social siempre enfrenta situaciones de dificultad, y muchas veces representa la única oportunidad para las personas de salir adelante; por eso hay una obligación moral de hacerlo muy bien, y creo que unos premios que hablen de transformación social y permitan esa comunicación seguro que van a ayudar al sector”, señala Simón.

Pobreza y vulnerabilidad

Tras explicar las prioridades con las que la Fundación “la Caixa” destinará este año 416 millones en iniciativas sociales, Marc Simón hace una radiografía exacta de la situación que atraviesan algunas de las cuestiones sociales que más preocupan hoy a la sociedad española. Preguntado por los factores que determina la pobreza, Simón es claro en señalar la formación es clave: “lo que más determina (la pobreza) es el nivel educativo cuando es muy bajo. Todo el mundo puede tener dificultad para encontrar un empleo, pero si tu formación es poca, tendrás muchos más problemas, y esto es el principal elemento que está detrás de las situaciones de mayor dificultad”.

El subdirector general de Social de Fundación “la Caixa” no duda en apuntar a la pobreza infantil como el gran reto que aborda nuestra sociedad: “tener un porcentaje tan alto de pobreza infantil -uno de cada tres niños y niños en nuestro país- lleva a un futuro de dificultad solo por el lugar en donde han nacido o por la familia en la que han nacido”. E insiste en el factor formativo: “cuando analizas que se está heredando de padres a hijos, más allá de la condición económica, vemos el elemento educativo cuando no se pasa siquiera de primaria”. “Creo que debemos conjurarnos entre todos para que todos tengan las mismas oportunidades educativas”, concluye.

Preguntado sobre si la vivienda se está convirtiendo en un acelerador destacado de la exclusión, Simón considera que “el precio de la vivienda claramente es algo que está incidiendo de manera muy negativa en todo el mundo, en todas las clases sociales”. Aunque en términos de exclusión, Marc Simón cree que hay otros factores de base tan importantes o más que el de la vivienda.

Personas mayores

En la conversación aparecen las personas mayores como uno de los colectivos cuya vulnerabilidad puede ir a más en los próximos años si no se adoptan medidas eficaces en cuestiones como la cuantía de las pensiones, el precio de los alquileres, las circunstancias de dependencia o, incluso, la soledad no deseada. “Nos llegan generaciones que ha tenido un menor acceso a la vivienda de propiedad y hablamos del precio de los alquileres, pero si un tema nos llama la atención es el de los cuidados. Los modelos de cuidados van a ser superimportantes”, afirma Marc Simón. Explica que, por lo que han podido constatar a través del programa de la Fundación, la gente cultiva amistades, pero “a medida que se acerca la edad de jubilación, esas amistades se van quedando por el camino y la gente confía más en que su futuro está en la familia, pero es una familia que ya no convive, que no ha tenido tantos hijos como tenías las generaciones anteriores y que te ofrece muchos interrogantes tanto a la hora de abordar soledades que no queremos -soledades no deseadas- como de conseguir un nivel de cuidado adecuado”.

Prejuicios e inserción laboral

El diálogo con Marc Simón permite abordar también cuestiones tan importantes como la dependencia o la inserción laboral de los colectivos con mayor riesgo. Aunque existen prejuicios en las empresas a la hora de contratar (la edad, el origen o la discapacidad), Simón considera que “empieza a haber un tipo de empresas mucho más concienciadas de que también tienen que hacer algo por la sociedad en la que estamos”. Recuerda que, a través de la acción social que desarrolla la Fundación “la Caixa” se apela a las empresas a que sean conscientes de que “ofrecer una oportunidad a alguien que lo necesite y esté a su alrededor. Primero, no va contra la productividad, y luego genera una mejor imagen incluso con el resto de empleados que trabajan en la empresa”.

Y en el campo de la responsabilidad social corporativa alude con orgullo a la contribución de la institución a la que representa: “el año pasado conseguimos más de 40.000 inserciones en toda España y con aproximadamente 25.000 empresas distintas; es un volumen muy importante, tenemos muchas empresas que contratan y nos vuelven a contratar luego”.

Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación La Caixa / EPE

En relación a si existe el riesgo de que las ONG y las fundaciones terminen absorbiendo servicios sociales que debería garantizar la Administración, Marc Simón advierte que “con solo una prestación no se consigue nada, las prestaciones económicas palian situaciones, por lo que es necesario el acompañamiento y las administraciones no tienen esa estructura para hacerlo”.

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Por esta razón elogia la tarea que está desarrollando el Tercer Sector y concluye que “hemos de aspirar a una sociedad del bienestar que sea la que suma a lo que da el Estado todo aquello que la iniciativa civil también puede hacer”. “Ahí es donde estará el futuro”, apostilla.

Fuente: El Periódico de España