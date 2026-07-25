Última hora de los incendios en España, en directo | Protección Civil prevé una evolución más favorable del fuego de Madrid por el cambio de viento

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

Andrea San Martín (Madrid) Desalojada la estación de la NASA en Robledo de Chavela La Guardia Civil ha desalojado este viernes a los más de 90 trabajadores del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, situado en Robledo de Chavela (Madrid), debido al incendio forestal declarado en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Por el momento, la agencia espacial no puede confirmar si las llamas han alcanzado la estación. Lea aquí la noticia completa.

Los fuegos de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad" Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento. A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

35 carreteras cerradas en toda España Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva. Según el balance del Ministerio de Interior distribuido a los medios, a las 7 de la mañana de hoy, 35 vías, -todas autonómicas y locales- permanecen cerradas por los incendios, la mayoría de ellas en ambos sentidos.

El cambio de viento ofrece una oportunidad Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil. Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.

Llegan a España medios aéreos italianos y griegos Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Tres personas arribarán "de avanzadilla" en la mañana de este sábado en un vuelo comercial y aún no hay hora prevista para la llegada de los medios solicitados, según ha informado este viernes el Ministerio de Interior a Europa Press.

Más de 60.000 confinados en Madrid y Ávila Son ya más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, mientras que las autoridades ven esta madrugada una clara oportunidad en los trabajos de extinción para controlar la situación debido a la mejoría de las condiciones climatológicas. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

El Infoca estabiliza el incendio que afecta a un paraje de Alosno (Huelva) El Plan Infoca ha dado por estabilizado este viernes por la noche el incendio forestal que afecta a un paraje de la localidad onubense de Alosno, el quinto de esta semana en la provincia y el segundo en este término municipal. El dispositivo que ha trabajado durante todo el día ha conseguido estabilizar las llamas poco antes de las 22.30 horas, ha informado el Infoca en sus redes sociales oficiales, y ahora trabaja para controlarlo. Tras el primer operativo enviado, los efectivos terrestres han pasado a 10, y se ha contado con ocho autobombas, una nodriza, tres buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones, junto a dos aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y tres semipesados.

Se comienzan a recuperar las comunicaciones en pueblos de Madrid afectados por el incendio La Comunidad de Madrid ha informado este viernes por la noche que se comienzan a recuperar progresivamente las comunicaciones en las zonas afectadas por el incendio forestal que afecta al suroeste de la región. Según el Gobierno regional, los trabajos en las infraestructuras de telecomunicaciones afectadas han permitido restablecer progresivamente el servicio en distintos núcleos de población, reduciendo el impacto sobre los vecinos y garantizando la continuidad de las conexiones.

Las condiciones de la noche ofrecen una "oportunidad" para controlar el incendio de Madrid Las condiciones climáticas de la noche ofrecen "una verdadera oportunidad" a los equipos de extinción para controlar el incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid, según ha afirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras la última reunión del Cecopi. "Tras haber pasado una tarde verdaderamente complicada ahora (por la noche) se abre una verdadera oportunidad para hacer frente a este incendio con garantías de éxito", ha afirmado Martín.