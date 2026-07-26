Un lince, un lobo y cuatro buitres, a salvo tras el rescate de Safari Madrid: "El fuego se les echaba encima"

Safari Madrid empieza a recuperar poco a poco la normalidad tras las horas más críticas del incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid, aunque mantiene activos sus protocolos de prevención y vigilancia.

Animales de Safari Madrid, a salvo tras la activación del protocolo de prevención frente al avance del incendio en el suroeste madrileño. / Cedida

El parque, situado en Aldea del Fresno, continúa en alerta ante la evolución de los focos cercanos, después de que las llamas llegaran a situarse a unos 500 metros de sus instalaciones durante la noche del 23 al 24 de julio.

"Actualmente estamos volviendo a la normalidad en Safari Madrid, aunque estamos alerta", explica José Luis Cano, portavoz del parque. En estos instantes todos los animales del recinto se encuentran en buen estado y algunos han comenzado ya a salir de sus instalaciones interiores conforme la situación lo permite. El centro mantiene, no obstante, la coordinación con los servicios de emergencia y la Guardia Civil.

Safari Madrid recupera poco a poco la normalidad mientras mantiene la alerta y acoge animales evacuados por la proximidad del fuego. / Cedida

La actuación de Safari Madrid no se ha limitado a sus propias instalaciones. En las últimas horas, un equipo del parque se desplazó hasta el Centro de Fauna Kuna Ibérica, en Navas del Rey, donde el avance del incendio suponía una amenaza directa. "El fuego se les echaba encima y acudimos en su ayuda para rescatar animales", señala Cano.

Equipo de Safari Madrid durante el rescate de animales del centro de fauna Kuna Ibérica, amenazado por el avance del incendio. / Cedida

La intervención permitió evacuar de forma preventiva a un lince boreal, un lobo ibérico, dos buitres negros y dos buitres leonados. Para garantizar la seguridad del lince y del lobo durante la manipulación y el traslado, el equipo veterinario de Safari Madrid tuvo que anestesiar a ambos ejemplares. Ya en las instalaciones del parque, se revirtió la anestesia bajo supervisión veterinaria y los animales se recuperaron correctamente.

Los seis animales rescatados permanecen ahora alojados temporalmente en espacios acondicionados y bajo supervisión permanente de cuidadores y veterinarios. La intención del parque es que puedan regresar a Kuna Ibérica cuando las condiciones en el entorno del centro sean completamente seguras.

Safari Madrid recupera poco a poco la normalidad mientras mantiene la alerta y acoge animales evacuados por la proximidad del fuego. / Cedida

Safari Madrid activó desde el primer momento su protocolo interno de prevención y actuación frente a incendios, con la seguridad y el bienestar animal como prioridad. Las especies que requieren mayor protección permanecieron en instalaciones interiores preparadas, refrigeradas y protegidas frente al fuego. Además, el parque destaca que sus grandes herbívoros, al vivir en semilibertad, ayudan de forma natural a controlar la vegetación y reducir la carga de combustible vegetal en amplias zonas del recinto.

Safari Madrid mantiene activos sus protocolos de prevención tras los incendios y ha colaborado en el rescate de animales de Kuna Ibérica, en Navas del Rey. / Cedida

Desde Safari Madrid subrayan la importancia de la colaboración entre centros zoológicos y de fauna en situaciones de emergencia y agradecen el trabajo de bomberos, Guardia Civil, agentes forestales, servicios de emergencia, voluntarios y profesionales que continúan trabajando para proteger a las personas, los animales y el entorno natural.

Fuente: El Periódico de España