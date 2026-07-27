El cambio de imagen de un alicantino de 67 años que arrasa en redes: “George Clooney”

Juan tiene 67 años, está jubilado y decidió desplazarse desde Alicante hasta Lorca con un objetivo muy concreto: renovar su imagen mediante un sistema capilar. El resultado de la transformación ha sido compartido en redes sociales por el centro ProHair Solutions y ha despertado numerosos comentarios por el cambio experimentado.

El vídeo comienza mostrando a Juan antes del proceso. Durante la conversación, explica que actualmente está soltero y reconoce que la experiencia de un amigo fue determinante para animarse a probar este tipo de solución estética.

“Más que nada porque he visto los resultados del amigo que me ha mandado y me he quedado sorprendido”, relata en la grabación.

El resultado de un amigo le convenció

Juan asegura que inicialmente no tenía claro que fuese a colocarse un sistema capilar. Sin embargo, comenzó a planteárselo después de observar otros cambios de imagen difundidos por el establecimiento y, especialmente, al comprobar personalmente el resultado obtenido por una persona de su entorno.

“Piensas que no, pero luego empiezas a darle vueltas y cuando veo la publicidad, los anuncios y los cambios, dices: ‘Yo también quiero’”, reconoce.

Uno de los aspectos que más valoró fue la posibilidad de retirar el sistema en caso de no encontrarse cómodo con él. Según explica durante el vídeo, entendía que se trataba de una decisión reversible y que no implicaba someterse a una intervención quirúrgica.

“Uno, dos y tres”

Después de preparar, cortar y ajustar el cabello, el vídeo muestra el momento en el que Juan contempla por primera vez su nueva imagen. Al descubrir el resultado, uno de los trabajadores del centro exclama: “George Clooney”, en referencia al parecido que, a su juicio, presentaba con el actor estadounidense.

Juan recibe el comentario entre risas, aunque prefiere esperar a conocer la reacción de sus familiares y amigos antes de ofrecer una valoración definitiva.

“Hablaré con mi familia y amigos. Ya te lo contaré”, responde tras observarse con el nuevo aspecto.

La transformación se suma a otros vídeos de sistemas capilares que han ganado popularidad en las redes sociales por mostrar en pocos segundos el antes y el después de sus protagonistas.

¿Un "sistema capilar" es una peluca?

Sí, en términos generales es una peluca, aunque el sector suele llamarlo sistema o prótesis capilar.

La diferencia es que normalmente se fabrica o adapta a medida, se integra con el cabello existente y se fija al cuero cabelludo con adhesivos, cintas o clips, por lo que puede llevarse durante varios días o semanas. Una peluca convencional suele cubrir toda la cabeza y se quita con mayor facilidad.