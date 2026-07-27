Efemérides del 27 de julio: 750 años de la muerte de Jaime I y otros hechos que marcaron la historia

El 27 de julio reúne acontecimientos decisivos para la historia política, tecnológica y cultural. Este lunes, además, se cumple una efeméride especialmente relevante para la Comunitat Valenciana: los 750 años de la muerte de Jaime I el Conquistador, figura fundamental en la creación del antiguo Reino de Valencia.

1276: muere Jaime I el Conquistador

El 27 de julio de 1276 murió Jaime I, rey de Aragón, Valencia y Mallorca y conde de Barcelona. El monarca había gobernado durante más de seis décadas y pasó a la historia por sus campañas en Mallorca y las tierras valencianas, que dieron lugar a la constitución del Reino de Valencia.

La fecha adquiere una dimensión especial en 2026 al cumplirse 750 años de su fallecimiento. València ha dedicado buena parte de su programación cultural de este año a recordar al monarca, mientras que Alzira ha preparado actos conmemorativos vinculados a sus últimos días.

1694: nace oficialmente el Banco de Inglaterra

El Banco de Inglaterra quedó formalmente constituido mediante una carta real el 27 de julio de 1694. La institución nació para ayudar a financiar al Gobierno inglés y terminó convirtiéndose en uno de los bancos centrales más influyentes del mundo.

El proyecto logró reunir 1,2 millones de libras aportadas por más de 1.200 inversores en apenas once días, según recoge la propia institución en su archivo histórico.

1824: nace Alexandre Dumas hijo

Tal día como hoy de 1824 nació en París Alexandre Dumas hijo, novelista y dramaturgo francés conocido principalmente por La dama de las camelias.

La obra, publicada en 1848, inspiraría posteriormente la ópera La traviata, de Giuseppe Verdi. Dumas hijo ingresó en la Academia Francesa en 1874 y desarrolló una trayectoria literaria independiente de la de su padre, autor de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

1866: Europa y América quedan unidas por telégrafo

El buque Great Eastern llegó el 27 de julio de 1866 a Heart’s Content, en Terranova, después de tender un cable telegráfico permanente a través del Atlántico.

La conexión enlazaba Europa y Norteamérica y permitía transmitir mensajes en cuestión de horas, frente a las semanas que podía tardar la correspondencia transportada por barco. Hubo un intento anterior en 1858, pero aquel cable dejó de funcionar pocas semanas después.

1953: el armisticio detiene los combates en Corea

El 27 de julio de 1953 se firmó en Panmunjom el armisticio de Corea, que puso fin a tres años de combates entre las fuerzas de Corea del Norte y China y las tropas de Corea del Sur apoyadas por Naciones Unidas.

La firma no supuso un tratado de paz definitivo, por lo que técnicamente las dos Coreas continúan separadas por un armisticio. Los documentos terminaron de firmarse a las 10.12 horas de aquel día, según el archivo histórico del Departamento de Estado estadounidense.

1996: un atentado sacude los Juegos de Atlanta

Una bomba explotó durante la madrugada del 27 de julio de 1996 en el Centennial Olympic Park, uno de los principales puntos de encuentro de los Juegos Olímpicos de Atlanta.

El atentado causó dos muertes y dejó 110 heridos, según el Comité Olímpico Internacional. La explosión alteró el desarrollo del evento y abrió una investigación que terminaría identificando como responsable al terrorista estadounidense Eric Rudolph.

2012: Londres inaugura sus Juegos Olímpicos

El 27 de julio de 2012 se celebró la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, dirigida por el cineasta Danny Boyle.

El espectáculo repasó diferentes etapas de la historia y la cultura británicas y fue presenciado por unos 80.000 espectadores en el estadio, además de una audiencia televisiva mundial estimada en cientos de millones de personas. Los Juegos fueron inaugurados formalmente por la reina Isabel II.

2018: el eclipse lunar más largo del siglo

En la noche del 27 de julio de 2018 tuvo lugar el eclipse total de Luna más largo del siglo XXI. Su fase de totalidad se prolongó durante aproximadamente 103 minutos.

El fenómeno pudo observarse desde gran parte de Europa, África, Asia y Australia. Su duración excepcional se debió, entre otros factores, a que la Luna atravesó una zona muy próxima al centro de la sombra terrestre mientras se encontraba cerca del punto más alejado de su órbita.

Santoral del 27 de julio

El santoral católico recuerda este 27 de julio especialmente a San Pantaleón, médico y mártir nacido en Nicomedia, en la actual Turquía. La tradición sostiene que atendía gratuitamente a las personas pobres y que murió durante las persecuciones contra los cristianos a comienzos del siglo IV.