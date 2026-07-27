El motivo por el que los coches eléctricos no son completamente silenciosos a baja velocidad

Uno de los grandes atractivos de los coches eléctricos es su funcionamiento silencioso. Al no utilizar un motor de combustión, desaparecen buena parte de las vibraciones y del ruido mecánico que tradicionalmente acompaña a los vehículos de gasolina o diésel. Sin embargo, quien se acerque a uno de estos automóviles mientras maniobra en un aparcamiento puede escuchar un zumbido que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Ese sonido no indica que exista una avería. Tampoco procede necesariamente del motor eléctrico. Se genera de forma deliberada mediante un sistema de seguridad denominado AVAS, siglas en inglés de Acoustic Vehicle Alerting System, que puede traducirse como sistema acústico de alerta de vehículos.

Su finalidad es compensar una de las características de la movilidad eléctrica que, pese a resultar agradable para quienes viajan dentro del vehículo, puede convertirse en un riesgo para quienes se encuentran fuera: a baja velocidad, estos coches pueden aproximarse sin que los peatones adviertan su presencia.

Un sonido obligatorio por debajo de 20 kilómetros por hora

La regulación europea establece que los vehículos eléctricos puros y determinados híbridos deben generar automáticamente una señal acústica desde el inicio de la marcha hasta alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por hora, así como cuando circulan marcha atrás.

El sonido debe ser continuo y permitir que las personas situadas en el entorno perciban no solo la presencia del coche, sino también su comportamiento. Por esa razón, puede variar de intensidad, frecuencia o tono a medida que el vehículo acelera o reduce la velocidad. No se trata simplemente de instalar un pitido repetitivo, sino de reproducir una señal que ayude a interpretar si el automóvil se aproxima, se aleja o está maniobrando.

La normativa también limita la intensidad: el ruido no debe superar aproximadamente el que produciría un turismo convencional con motor de combustión funcionando en circunstancias similares. La DGT explica que los fabricantes disponen de cierto margen para diseñar el sonido, siempre que respete los requisitos establecidos.

Por qué el sistema deja de ser necesario al ganar velocidad

El límite de 20 kilómetros por hora no es casual. Cuando un coche eléctrico circula despacio, el motor apenas genera ruido y el rozamiento de los neumáticos todavía es reducido. Esto dificulta que una persona detecte auditivamente que el vehículo se acerca, especialmente en aparcamientos, cruces urbanos, calles residenciales y zonas compartidas.

Un coche eléctrico en carretera. / INFORMACIÓN

A medida que aumenta la velocidad, los neumáticos producen más ruido al contactar con el asfalto y también crece el sonido provocado por el aire sobre la carrocería. Según la explicación de la Dirección General de Tráfico, por encima de ese umbral el ruido natural de rodadura suele ser suficiente para advertir de la presencia del vehículo.

Por tanto, el AVAS no pretende que un automóvil eléctrico suene permanentemente como uno de gasolina. Su función se concentra en los momentos en los que el silencio puede hacer que pase inadvertido.

Especialmente importante para las personas ciegas

La medida está destinada a proteger a todos los usuarios vulnerables, pero tiene una relevancia particular para las personas ciegas o con discapacidad visual, que emplean el oído para calcular cuándo se aproxima un automóvil y decidir si pueden cruzar con seguridad.

También beneficia a ciclistas, menores, personas mayores y peatones distraídos que pueden no advertir un coche que maniobra detrás de ellos. La Comisión Europea presentó el AVAS como una herramienta dirigida precisamente a compensar la falta de señales audibles de los vehículos eléctricos e híbridos.

El sistema no sustituye, en cualquier caso, a la responsabilidad del conductor. Quien circula por una zona peatonal, un aparcamiento o una vía con poca visibilidad debe mantener la precaución aunque el coche emita la señal reglamentaria.

Desde cuándo es obligatorio

La implantación del sistema se realizó progresivamente. Desde el 1 de julio de 2019, los nuevos tipos de vehículos eléctricos e híbridos homologados en la Unión Europea debían incorporar AVAS. La obligación se amplió desde el 1 de julio de 2021 a todos los vehículos eléctricos puros e híbridos nuevos incluidos en la regulación.

Esto significa que algunos vehículos más antiguos pueden no disponer del sistema si fueron homologados y comercializados antes de las fechas de aplicación. La norma europea no estableció con carácter general que todos los coches eléctricos que ya estaban circulando tuvieran que ser modificados retrospectivamente.

En los híbridos, la señal resulta necesaria cuando el vehículo puede moverse utilizando exclusivamente su parte eléctrica. Cuando el motor de combustión está funcionando y ya produce un ruido suficiente dentro del intervalo de baja velocidad, el AVAS no tiene por qué emitir otro sonido adicional.

¿Puede desconectarlo el conductor?

Las primeras versiones de estos sistemas podían incorporar mecanismos para detener temporalmente la señal. Sin embargo, la normativa europea fue modificada para reforzar la protección de los usuarios vulnerables y prohibir que el conductor pueda desactivar voluntariamente el AVAS durante su funcionamiento obligatorio.

Por ello, escuchar el zumbido durante una maniobra no es una elección estética del propietario ni un sonido añadido únicamente para dar personalidad al modelo. Es parte del equipamiento de seguridad del vehículo y debe activarse automáticamente cuando concurren las condiciones previstas.

Algunos fabricantes crean firmas acústicas propias, con tonos futuristas o más graves, pero siempre dentro de los límites establecidos. Lo importante no es que todos los eléctricos suenen igual, sino que su presencia y sus movimientos puedan reconocerse con claridad.

Un silencio que también tiene límites

La electrificación puede reducir considerablemente el ruido mecánico en las ciudades, especialmente el producido por motores y escapes. Eso no convierte, sin embargo, a los coches eléctricos en vehículos completamente silenciosos. Los neumáticos, la aerodinámica, los sistemas de climatización y otros componentes continúan generando sonido.

A esa acústica natural se añade deliberadamente el AVAS cuando el vehículo circula despacio. El curioso zumbido que se escucha en aparcamientos y calles urbanas responde así a una razón muy concreta: hacer visible mediante el oído un coche que, de otro modo, podría acercarse sin ser detectado.