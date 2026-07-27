Qué significa “estar en capilla” y cuál es el origen de esta expresión

“Estar en capilla” es una expresión que se emplea cuando una persona se encuentra a la espera de un momento decisivo que le provoca inquietud, tensión o incertidumbre. Puede tratarse de un examen, una entrevista de trabajo, una operación, una boda, una final deportiva o la publicación de unos resultados.

Así, alguien puede decir que está “en capilla” la víspera de unas oposiciones o mientras espera conocer si ha sido elegido para un puesto. La Real Academia Española define este uso coloquial como hallarse en el trance de pasar una prueba o de conocer el resultado de algo que preocupa.

El sentido más antiguo: un condenado esperando su ejecución

La propia RAE recoge un significado anterior y mucho más dramático. Originalmente, “estar en capilla” se aplicaba al reo que, después de recibir una sentencia de muerte, esperaba su ejecución en una estancia de la cárcel acondicionada como capilla.

Un reo en capilla / INFORMACIÓN

Durante ese periodo, el condenado podía recibir asistencia religiosa, confesarse, rezar y prepararse espiritualmente para morir. La imagen reúne casi todos los elementos que conserva la expresión moderna: la espera, el recogimiento, la preocupación y la proximidad de un desenlace inevitable.

Los diccionarios históricos de la Academia ya explicaban que el sentido figurado procedía del uso aplicado a los reos. En el Diccionario de autoridades de 1726 se describía metafóricamente como la situación de quien aguarda un pesar o un acontecimiento cuyo resultado le causa preocupación.

La posible orden de Felipe II

Una de las explicaciones tradicionales sitúa la expansión de la expresión durante el reinado de Felipe II. Según esta versión, se habrían habilitado capillas en las prisiones para que los condenados a muerte pudieran confesarse, oír misa y comulgar antes de ser ejecutados.

La Universidad de Salamanca menciona esta posibilidad entre los tres caminos que podrían explicar el origen de la frase. No obstante, advierte de que el nacimiento exacto de la expresión no está completamente aclarado.

Por tanto, presentar una orden concreta de Felipe II como origen indiscutible sería demasiado rotundo. Lo que sí está documentado en los diccionarios es la asociación entre la capilla carcelaria, el condenado y la espera de la ejecución.

La tradición de los estudiantes de Salamanca

Existe otra explicación muy conocida vinculada a la Universidad de Salamanca. Los aspirantes a obtener el grado de doctor debían pasar el día y la noche anteriores a su examen en la capilla de Santa Bárbara, situada en la Catedral Vieja.

Vista de la fachada plateresca del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca tras ser restaurada. / EFE/J.M.GARCIA

Allí permanecían encerrados “velando” sus libros y preparándose para afrontar la prueba definitiva. La tradición cuenta que descansaban en una silla situada frente al sepulcro del obispo Juan Lucero, fundador de la capilla en el siglo XIV, y apoyaban los pies sobre los de su estatua yacente para atraer la suerte.

Esta historia encaja perfectamente con el significado actual: una persona aislada y concentrada durante las horas previas a un examen que puede determinar su futuro. El portal lingüístico de la Universidad de Salamanca considera esta explicación la más plausible, aunque reconoce que compite con otras teorías.

Los caballeros que velaban sus armas

Una tercera hipótesis relaciona la expresión con los caballeros medievales. Antes de ser armados caballeros, algunos pasaban la noche en una capilla, rezando y velando sus armas como preparación para la ceremonia del día siguiente.

De nuevo aparece la misma estructura: recogimiento, espera y proximidad de un acontecimiento trascendental. La Universidad de Salamanca incluye también esta costumbre entre las posibles raíces de la locución.

Sin embargo, no hay una prueba definitiva que permita asegurar que la expresión moderna nació directamente de esta ceremonia.

¿Cuál es entonces el verdadero origen?

La explicación más segura es la que figura en los diccionarios académicos: el reo condenado a muerte que permanecía en una estancia de la prisión preparada como capilla. Ese uso literal está documentado y dio paso posteriormente al sentido figurado de esperar un desenlace importante.

La tradición de los estudiantes de Salamanca pudo reforzar y popularizar el empleo de la frase en relación con los exámenes. La vigilia de los caballeros ofrece otra posible influencia, pero ninguna de estas dos historias permite descartar por completo las demás.

Lo prudente es hablar de un origen discutido, con una base carcelaria bien documentada y varias tradiciones religiosas y universitarias que comparten la misma idea.

Ejemplos de uso

“Los aspirantes están en capilla a pocas horas del examen”.

“El equipo ya está en capilla para disputar la final”.

“Los novios están en capilla: mañana se celebra la boda”.

“Estamos en capilla esperando que publiquen la resolución”.

En todos estos casos, la persona ya ha hecho prácticamente todo lo que estaba en su mano. Solo queda esperar la prueba o conocer el resultado.

La expresión ha perdido así su significado más sombrío, pero conserva la tensión de sus orígenes: estar en capilla es encontrarse justo antes de un momento que puede cambiarlo todo.