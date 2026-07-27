Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSintecho en AlicanteMigrantesBarco Jorge JuanEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Francia

Tres mujeres apuñaladas en París por un individuo detenido por la policía

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, explicó en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta"

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP)

French police officers drive a car after the 2026 World Cup semi final football match between France and Spain at Place de la Bastille in Paris on July 14, 2026. (Photo by Martin LELIEVRE / AFP) / MARTIN LELIEVRE / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Eran cerca de las 11.30h de la mañana cuando de repente en frente a la parada de tramvía Porte de Clichy, a tan solo unos pasos del Tribunal de París, se empezaron a escuchar gritos. "¡Cuidado va armado! ¡Va armado!", gritaba un transeúnte a la gente señalando a un hombre de pelo largo y camiseta blanca, empuñando dos chuchillos de cocina. El aviso, lanzado a voz en grito, permitió alertar a quienes se encontraban en la zona y desencadenó una rápida intervención policial.

El atacante rapidamente fue reducido por varios vecinos con una silla de una terraza cercana, mientras esperaban a que llegaran la policía y los servicios de emergencias para atender a las tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, heridas por arma blanca. El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, informó en una conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, aunque dos de ellas -una embarazada- se encuentran en una situación de "urgencia absoluta".

Núñez precisó que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local en torno a la parda de tramvía de Porte de Clichy situada en el distrito XVII, al noreste de la ciudad. En el momento de la detención, el hombre de unos treinta años y sin documentos encima, mantenía un discurso "incoherente" y mostraba la mirada perdida, lo que lleva a las autoridades a considerar la hipótesis de que pudiera sufrir problemas psiquiátricos.

Las constantes quejas de los vecinos

Desde hace unos años, los vecinos alertan del deterioro de la seguridad en el barrio de Batignolles-Epinettes, ligada en parte a personas sin hogar con importantes problemas psiquiátricos que no reciben ningún tipo de atención y que "son un peligro para el resto de ciudadanos". "Es constante. El otro día había un hombre tirado en las escaleras del metro, con su miembro fuera, totalmente inconsciente. Estamos a dos pasos de una escuela pública pero parece que eso no le importa a nadie", critica Khadija, vecina del barrio.

No es la única que siente impotencia y cree que esto era predecible. Akim, un veterano en el barrio, señala para EL PERIÓDICO que esta parte del distrito 17 de París se ha convertido en una "zona sin ley"; "Lamentablemente, nuestro barrio es la zona más descuidada del distrito 17. Una zona sin ley donde reinan el caos, la suciedad y la violencia. Esto no es nuevo y no va a cambiar".

Noticias relacionadas

Por el momento, las autoridades mantiene cerrada la zona y la Fiscalía de París ya ha abierto una investigación por tentativa de homicidio y trata ahora de esclarecer el móvil de la agresión.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
  2. ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
  3. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  4. La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
  5. La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
  6. Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
  7. El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
  8. La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet

La prensa histórica de Elche ya tiene un hueco en Europa

La prensa histórica de Elche ya tiene un hueco en Europa

Un pregonero de primera para las fiestas de Elche

De River Plate al Visma: por qué cada vez más equipos eligen la provincia de Alicante para hacer la pretemporada

De River Plate al Visma: por qué cada vez más equipos eligen la provincia de Alicante para hacer la pretemporada

Primer día a medio gas de las nuevas rutas y frecuencias del transporte urbano en Torrevieja

El HLA Alicante completa su plantilla con MaCio Teague

El HLA Alicante completa su plantilla con MaCio Teague

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

Condenado un monitor a cuatro años de cárcel por abusar de dos menores durante un campamento

El primer torneo de España de Omegaball se disputó en La Nucía

El primer torneo de España de Omegaball se disputó en La Nucía

Israel Fernández, Ana Torroja o Rodrigo Cuevas entre los protagonistas de la segunda semana de Noches Mágicas

Israel Fernández, Ana Torroja o Rodrigo Cuevas entre los protagonistas de la segunda semana de Noches Mágicas
Tracking Pixel Contents