Por qué los coches nuevos tienen cada vez menos botones físicos: la pantalla gana terreno, pero no convence a todos

Subir a un coche nuevo puede parecerse cada vez más a encender una tableta. Donde antes había ruedas para regular la temperatura, teclas para cambiar de emisora y botones para activar diferentes funciones, ahora suele aparecer una gran pantalla central con menús, submenús y accesos táctiles.

La transformación no responde únicamente a una moda estética. Las pantallas permiten agrupar en un mismo punto el entretenimiento, la navegación, la climatización, la configuración del vehículo y las ayudas a la conducción. Sin embargo, el avance ha abierto un debate: ¿resulta realmente más cómodo y seguro buscar una función en una pantalla mientras se conduce?

Una pantalla puede sustituir decenas de piezas

Una de las principales razones es la simplificación del salpicadero. Un botón físico necesita su propio mecanismo, conexiones, espacio, diseño, montaje y control de calidad. Cuando numerosas funciones se integran en una pantalla, el fabricante puede reducir la cantidad de mandos diferenciados y utilizar una arquitectura interior más común para distintas versiones del mismo modelo.

Esto no significa que una pantalla sea siempre barata. Los sistemas multimedia actuales requieren procesadores, sensores, software y desarrollo tecnológico. Pero permiten concentrar muchas órdenes en una sola unidad y modificar su funcionamiento sin rediseñar todo el habitáculo.

Las pantallas táctiles han "invadido" los salpicaderos de los coches. / INFORMACIÓN

No existe una cifra universal que indique cuánto ahorra una marca por retirar cada botón. El beneficio industrial depende del modelo y de su plataforma. La lógica, no obstante, es evidente: menos componentes específicos, menos variantes de montaje y más funciones controladas mediante software.

El coche también se actualiza como un teléfono

La digitalización permite cambiar el vehículo después de haber salido de fábrica. Una actualización puede reorganizar los menús, añadir accesos directos, corregir errores o incorporar nuevas funciones sin sustituir físicamente ningún mando.

Un botón tradicional permanece vinculado a la función para la que fue diseñado. En cambio, una superficie táctil puede cambiar de utilidad según el menú, la versión del coche o una actualización posterior.

Esta flexibilidad también facilita que un fabricante utilice una interfaz parecida en varios modelos. Las diferencias entre acabados pueden activarse mediante software en lugar de exigir salpicaderos completamente distintos.

El inconveniente aparece cuando una actualización cambia la ubicación de una función que el conductor ya había aprendido o cuando un fallo del sistema deja temporalmente inaccesibles varios controles a la vez. Consumer Reports señala entre las quejas habituales los bloqueos de pantalla, los menús complicados y los mandos táctiles difíciles de manejar durante la conducción.

El diseño minimalista vende modernidad

La eliminación de botones también responde a una decisión estética. Los interiores despejados, las superficies continuas y las pantallas grandes transmiten una imagen tecnológica que las marcas asocian con los vehículos de nueva generación.

Volkswagen, por ejemplo, presentó originalmente el ID.3 destacando que su salpicadero prescindía casi por completo de botones e interruptores para lograr una apariencia reducida y moderna.

Las pantallas pueden distraer al volante. / FREEPIK

Las pantallas se han convertido además en uno de los elementos más visibles durante la presentación de un coche. Su tamaño, resolución y conectividad sirven como argumentos comerciales, del mismo modo que antes se destacaban la potencia del equipo de sonido o la calidad de los materiales.

El problema es que una interfaz atractiva cuando el automóvil está detenido no siempre resulta sencilla cuando circula. Una persona puede manejar un botón conocido mediante el tacto, mientras que una pantalla obliga habitualmente a mirar para localizar la zona exacta que debe pulsar.

La climatización, uno de los puntos más criticados

La controversia aumenta cuando la pantalla absorbe funciones de uso frecuente. Cambiar la temperatura, desempañar el parabrisas o modificar la intensidad del ventilador son acciones que pueden necesitarse de forma inmediata.

Con un mando giratorio, el conductor puede actuar sin apartar apenas la vista de la carretera. En un sistema digital quizá tenga que abrir primero el menú de climatización, encontrar la opción adecuada y tocar varias veces la pantalla.

También generan críticas los controles capacitivos instalados en algunos volantes. Parecen botones, pero responden al roce en lugar de hundirse mecánicamente. Esto puede provocar pulsaciones accidentales y ofrece menos información táctil al conductor.

Volkswagen ha empezado a cambiar de dirección. Al presentar en 2026 el nuevo ID. Polo, la compañía destacó expresamente el regreso de botones físicos claros, que, según la marca, aportan estabilidad y confianza al usuario.

Qué dicen los estudios sobre la distracción

No todas las pantallas ni todos los menús generan el mismo nivel de distracción. El diseño, el tamaño de los iconos, la velocidad de respuesta y la cantidad de pasos necesarios resultan determinantes.

Las investigaciones realizadas por la Fundación AAA para la Seguridad Vial y la Universidad de Utah analizaron la demanda visual y cognitiva de los sistemas de información de numerosos vehículos. Programar el navegador fue la tarea más exigente de las estudiadas y requirió una media de unos 40 segundos, aunque ese resultado incluía diferentes formas de interacción y no solo pantallas táctiles.

Las pantallas táctiles en los coches, cada vez más grandes. / INFORMACIÓN

El Transport Research Laboratory también ha recogido evidencias de que los sistemas de información instalados en los vehículos pueden producir distracción visual, cognitiva y física, y afectar al rendimiento durante la conducción.

Esto no significa que todo botón sea automáticamente seguro ni que toda pantalla resulte peligrosa. Un salpicadero lleno de teclas pequeñas y mal ordenadas también puede distraer. La cuestión fundamental es cuánto tiempo obliga el sistema a apartar la vista y cuántos pasos exige para ejecutar una tarea sencilla.

Europa vigila cada vez más la distracción

La Unión Europea exige sistemas avanzados de advertencia de distracción en los nuevos tipos de vehículos. Estos dispositivos observan si el conductor deja de prestar atención a la circulación y emiten una alerta cuando detectan un comportamiento preocupante.

Sin embargo, que el coche avise cuando el conductor mira fuera de la carretera plantea una contradicción si algunas funciones esenciales están ocultas dentro de menús que exigen precisamente mirar la pantalla.

Por eso, Euro NCAP ha endurecido desde 2026 la evaluación de la interfaz entre el conductor y el automóvil. El organismo analiza la ubicación, claridad y facilidad de uso de los controles y concede una mejor valoración cuando existen mandos físicos para funciones habituales.

Entre las funciones prioritarias aparecen los intermitentes, las luces de emergencia, el claxon, los limpiaparabrisas y los faros. Euro NCAP admite botones físicos o, en determinados casos, una zona fija y permanentemente visible de la pantalla.

No están prohibidas las pantallas

La actuación de Euro NCAP no equivale a una ley que prohíba controlar el coche mediante una pantalla. Las marcas pueden seguir diseñando interiores prácticamente sin botones.

Los coches nuevos tienen cada vez menos botones físicos / INFORMACIÓN

Lo que cambia es la puntuación de seguridad. Un vehículo con controles poco accesibles puede perder valoración en las pruebas, algo relevante para fabricantes que utilizan las cinco estrellas de Euro NCAP como argumento comercial.

Las primeras evaluaciones con los protocolos de 2026 ya han destacado positivamente la presencia de interruptores y botones físicos en modelos que alcanzaron las cinco estrellas. Euro NCAP señala que el cambio de criterios responde tanto a la evolución tecnológica como a las opiniones de los consumidores.

El futuro será probablemente una combinación

Las pantallas no van a desaparecer. Son necesarias para mostrar mapas, cámaras, información del vehículo, contenidos multimedia y configuraciones que resultarían imposibles de distribuir mediante cientos de botones.

La tendencia que empieza a dibujarse es un modelo híbrido: pantallas para las funciones complejas y botones físicos para las acciones rápidas y frecuentes. La temperatura, el volumen, las luces de emergencia o el desempañado pueden conservar accesos directos, mientras que los ajustes menos habituales permanecen en el sistema multimedia.

La voz podría ofrecer una tercera vía, pero todavía presenta limitaciones. Los asistentes pueden interpretar mal las órdenes, tardar en responder o necesitar conexión, y los usuarios siguen denunciando sistemas poco naturales o poco fiables.

La desaparición de los botones nació de una combinación de diseño, digitalización y eficiencia industrial. La experiencia de los conductores y los nuevos criterios de seguridad están obligando ahora a revisar esa carrera hacia el salpicadero completamente táctil. El debate ya no consiste en elegir entre pantalla o botones, sino en decidir qué funciones deben seguir encontrándose al tacto, sin tener que apartar los ojos de la carretera.