Efemérides del 28 de julio: 50 años del terremoto de Tangshan y 112 del inicio de la Primera Guerra Mundial

El 28 de julio reúne acontecimientos que transformaron la política, la cultura y las relaciones internacionales. Este año se cumplen, además, dos aniversarios redondos: medio siglo del devastador terremoto de Tangshan, en China, y 160 años del nacimiento de Beatrix Potter, creadora del célebre personaje infantil Peter Rabbit.

1750: muere Johann Sebastian Bach

El compositor alemán Johann Sebastian Bach falleció en Leipzig el 28 de julio de 1750. En los meses anteriores se había sometido a varias operaciones oculares y, pocos días antes de morir, sufrió un derrame cerebral, según la cronología elaborada por el Archivo Bach de Leipzig. Este 2026 se cumplen 276 años de su muerte.

Elche se llenó de música clásica con la XVI Semana Bach / INFORMACIÓN | ChatGPT

Considerado una de las grandes figuras de la música barroca, Bach dejó una producción que incluye cantatas, conciertos, obras para órgano y composiciones como La pasión según San Mateo o El clave bien temperado.

1794: Robespierre es ejecutado en la guillotina

El revolucionario francés Maximilien Robespierre fue guillotinado el 28 de julio de 1794, un día después de ser detenido por orden de la Convención Nacional. Junto a él fueron ejecutados otros 21 seguidores, sin un nuevo proceso judicial.

Su caída representó el final de su dominio sobre el Comité de Salvación Pública y simbolizó el cierre de la fase más radical del Terror durante la Revolución francesa.

1821: San Martín proclama la independencia de Perú

El general José de San Martín proclamó la independencia de Perú el 28 de julio de 1821 en Lima. Su declaración anunció que el país era desde aquel momento “libre e independiente”, una fecha que actualmente se conmemora como la principal fiesta nacional peruana.

La proclamación, sin embargo, no puso fin inmediatamente al dominio español en todo el territorio. Fue uno de los momentos fundamentales de un proceso de emancipación más largo que continuó durante los años posteriores.

1866: nace Beatrix Potter

La escritora e ilustradora británica Beatrix Potter nació en Londres el 28 de julio de 1866. Este año se conmemora el 160 aniversario de su nacimiento.

Potter alcanzó fama internacional gracias a sus relatos infantiles protagonizados por animales, especialmente El cuento de Perico el Conejo. También desarrolló una importante labor como naturalista y defensora de la conservación del paisaje rural británico.

A su muerte dejó al National Trust unas 4.000 hectáreas de terreno y 15 granjas, contribuyendo a preservar una parte significativa del paisaje del Distrito de los Lagos.

1914: Austria-Hungría declara la guerra a Serbia

El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, exactamente un mes después del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y su esposa.

La declaración puso en marcha el sistema europeo de alianzas y desencadenó una rápida sucesión de movilizaciones y nuevas declaraciones de guerra. Lo que inicialmente parecía un conflicto localizado en los Balcanes terminó convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial.

Más de 30 países participaron en una contienda que se prolongó hasta noviembre de 1918 y que acabó extendiéndose por Europa, África, Oriente Próximo y otras regiones del mundo.

1976: el terremoto de Tangshan deja alrededor de 240.000 muertos

Uno de los terremotos más mortíferos de la historia reciente sacudió la ciudad industrial china de Tangshan durante la madrugada del 28 de julio de 1976.

El seísmo tuvo una magnitud estimada de 7,8 y se produjo a las 3.42 horas. La cifra oficial situó el número de fallecidos en torno a 240.000, aunque durante los años posteriores circularon estimaciones mucho más elevadas y el balance exacto continúa siendo incierto.

Este 28 de julio se cumplen 50 años de la catástrofe, que destruyó gran parte de la ciudad y se convirtió en uno de los mayores desastres naturales del siglo XX.

2005: el IRA anuncia el final de su campaña armada

Una mujer pasa ante un mural del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Belfast este, Irlanda del Norte. A la derecha se lee "IRA y Sinn Fein, traidores". El IRA ha modificado radicalmente sus estructuras para apoyar el proceso de paz en el Ulster y transformarse en una organización democrática, aseguró hoy la Comisión Independiente de Control (IMC). EFE/Paul McErlane. Ciudad. mural del IRA / EFE

El Ejército Republicano Irlandés, conocido por sus siglas IRA, anunció el 28 de julio de 2005 el final formal de su campaña armada, iniciada 36 años antes.

La organización paramilitar ordenó a sus unidades abandonar las armas y continuar sus objetivos mediante vías exclusivamente políticas y pacíficas. El comunicado supuso un avance decisivo en el proceso de paz de Irlanda del Norte y estuvo seguido por el desmantelamiento de buena parte de su arsenal.

2010: la ONU reconoce el derecho humano al agua

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010 la Resolución 64/292, que reconoció expresamente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial.

El texto pidió a los Estados y organizaciones internacionales que aportaran financiación, tecnología y recursos para ampliar el acceso a agua segura, limpia, accesible y asequible, especialmente en los países en desarrollo.

Santoral del 28 de julio

El santoral católico recuerda este 28 de julio a San Pedro Poveda, sacerdote, educador y fundador de la Institución Teresiana. También se conmemora a los mártires San Nazario y San Celso, al papa San Víctor I y al beato Urbano II.