Última hora de los incendios en España, en directo | Horas decisivas en la lucha contra el fuego en Madrid y Ávila ante la llegada de la ola de calor

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado más de 80.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento ha complicado su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos. El director de Extinción, Raúl Gil, ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

Ávila amanece sin la espesa nube de humo que la inundó el lunes por los incendios La capital abulense y buena parte de la provincia han amanecido este martes sin la espesa nube de humo que el lunes inundó, la mitad sur y el este, debido a los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila, considerada el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas carbonizadas. Aunque el olor a humo permanece aún, el ambiente está más despejado a primera hora de este martes, después de casi un día en la que en habitual horizonte hacia el Valle Amblés o hacia las sierras cercanas no podía contemplarse a simple vista, como era habitual. Y es que, el humo de los incendios se había extendido desde el sur de Ávila y desde el este, donde se encuentra el otro gran incendio en la vecina comunidad madrileña, había llegado a la capital y parte del norte de la provincia, a más de 50 kilómetros de los incendios. Esta situación hizo que las calles aparecieran más vacías de lo habitual y que muchos abulenses pasearan con la mascarilla puesta.

Los bomberos logran contener el avance del incendio en Valdemaqueda (Madrid) La intensa labor desarrollada durante la madrugada de este martes ha permitido contener el avance en los frentes activos del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid y evitar que el incendio alcanzara Valdemaqueda, según ha informado en redes sociales la Delegación del Gobierno en Madrid. Tal como adelantó el delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras la última reunión del CECOPI del lunes, el gran despliegue de medios aéreos y terrestres, con más de 400 efectivos trabajando durante la noche, ha reducido la amenaza. Aun así, el incendio sigue activo y no está controlado, por lo que los trabajos se centrarán este martes en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Siete bomberos asturianos combaten el terrible fuego de Ávila: "Hubo muchas casas afectadas, hicimos lo que pudimos" Son siete bomberos de diferentes parques del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Se prestaron voluntarios para formar un equipo y reforzar la complicada lucha contra el fuego en Ávila, donde ya llevan más de dos días. Primero, actuando en pueblos para mitigar las llamas en viviendas. Y, ahora, en el monte, donde tratan de avanzar en su línea de lucha para evitar que progrese el incendio. "Actuamos con manguera y agua donde se puede, pero también aplicando contrafuego, en un trabajo que es más eficaz y menos sensible", explica Juan Manuel Rodríguez Conde, jefe de turno en el parque de Cangas del Narcea que está al frente del equipo asturiano. Leer más

El pastoreo, el recurso antifuegos que mengua: España pierde 520 ovejas y 82 cabras al día La falta de rentabilidad hace poco atractivo el pastoreo, un trabajo sacrificado que, a pesar de ser un recurso natural para la prevención de incendios, está en franco retroceso; el censo de animales para pastar cae a un ritmo de 520 cabezas de ovino y 82 cabras menos al día. Los censos oficiales revelan que la cabaña de ganado ovino se ha desplomado en casi dos millones de cabezas en la última década y 300.000 cabras menos en ese mismo período, según los datos consultados por Efeagro.

La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa Unas 8.500 hectáreas afectadas y 72 kilómetros de perímetro, esas son las cifras del tercer día del incendio forestal de la Vall d’Uixó fue una montaña rusa para los bomberos, pues este lunes comenzó con la imposibilidad de que los medios aéreos pudieran llevar a cabo sus labores sobre las llamas. Las condiciones de visibilidad eran malas, así que "por motivos de seguridad" se decretó que los aviones y helicópteros no realizaran descargas. Eso trastocó los planes de los bomberos, que tuvieron que centrarse hasta las 15.30 en el trabajo terrestre. Las rachas de viento, de hasta 30 km/h en la primera mitad del día, también fueron negativas para las labores. Leer más

El fuego de Vall d'Uixó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000. En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 19.00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 8 horas de hoy.

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas" La gravedad de los incendios de este verano en España ha obligado a movilizar a cientos de bomberos, brigadas forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, por primera vez, a un equipo multidisciplinar de científicos. Se trata de la primera activación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) formado por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ahora, a raíz de los grandes fuegos registrados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, está trabajando mano a mano con los equipos de extinción para "proporcionar información crítica" sobre el avance de las llamas. Noticia completa

Aviones, bomberos y satélites: la respuesta de la UE ante la virulencia de los incendios en España y Francia La Comisión Europea anunció el pasado mes de junio un dispositivo sin precedentes para hacer frente a los incendios forestales este verano con bomberos, aviones, helicópteros y el satélite Copernicus. Aunque buena parte de las competencias en la lucha contra el fuego recaen en los gobiernos nacionales, la voracidad de las llamas en los últimos días en España y Francia pone en cuestión la capacidad comunitaria para apoyarla. Leer más

400 efectivos trabajarán esta noche en la contención del fuego en el pantano de San Juan Más de 400 efectivos trabajarán durante la noche para hacer frente al avance del incendio al norte del pantano de San Juan, al oeste de Madrid, a fin de intentar contenerlo aprovechando las condiciones climatológicas de las próximas horas. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al término de la reunión nocturna del CECOPI. "Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con mucha intensidad, hemos obtenido buenos resultados", ha explicado el delegado, quien ha subrayado que toda la atención y preocupación ahora se encuentra en la evolución del incendio en el norte del pantano de San Juan.