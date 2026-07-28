Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaZona Parque CentralApuñalado AlicanteExhumación sin avisoVPP Sant JoanEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Horas decisivas en la lucha contra el fuego en Madrid y Ávila ante la llegada de la ola de calor

Confinan los municipios de Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila) por el avance de las llamas

Interior autoriza el realojo de nueve de los once municipios desalojados de la provincia de Toledo

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado más de 80.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento ha complicado su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos. El director de Extinción, Raúl Gil, ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  7. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
  8. El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral

La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

La tienda de decoración hôma abre su primera tienda en la ciudad de Alicante

La tienda de decoración hôma abre su primera tienda en la ciudad de Alicante

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Julio Martínez Martínez, el relevante hombre de Zapatero

Julio Martínez Martínez, el relevante hombre de Zapatero

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

FGV comienza las pruebas de los tranvías "XL" para Alicante

FGV comienza las pruebas de los tranvías "XL" para Alicante

Borís Nadezhdin, el último opositor que queda en Rusia, nueva víctima de la represión de Putin

Borís Nadezhdin, el último opositor que queda en Rusia, nueva víctima de la represión de Putin
Tracking Pixel Contents