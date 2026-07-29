Efemérides del 29 de julio: el día que nació Fernando Alonso y se casaron Carlos de Inglaterra y Lady Di

El 29 de julio reúne acontecimientos decisivos para la ciencia, el deporte, el arte y la historia contemporánea. Este miércoles, Fernando Alonso celebra su 45 cumpleaños, se cumplen 190 años de la inauguración del Arco del Triunfo de París y 68 desde que el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que dio origen a la NASA.

La fecha recuerda también la muerte de Vincent van Gogh, la boda real que siguieron alrededor de mil millones de personas y uno de los peores accidentes de la historia de la Marina estadounidense.

1836: se inaugura el Arco del Triunfo de París

El Arco del Triunfo fue inaugurado el 29 de julio de 1836, después de tres décadas de obras marcadas por guerras, cambios de régimen y largas interrupciones.

Napoleón Bonaparte había ordenado su construcción en 1806, tras la victoria de Austerlitz, para rendir homenaje a sus ejércitos. Sin embargo, no llegó a verlo terminado. El monumento se completó durante el reinado de Luis Felipe I y acabó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de Francia. Este año se cumplen 190 años de su inauguración.

1890: muere Vincent van Gogh

El pintor neerlandés Vincent van Gogh murió el 29 de julio de 1890 en Auvers-sur-Oise, cerca de París, a los 37 años.

Autorretrato de Vincent Van Gogh y el cuadro 'Almendro en flor'. / INFORMACIÓN

Había recibido un disparo en el pecho dos días antes y falleció acompañado por su hermano Theo. Durante sus últimos meses pintó intensamente y realizó algunas de las obras más conocidas de su etapa final. Aunque en vida apenas obtuvo reconocimiento comercial, terminó convirtiéndose en una de las figuras fundamentales del arte moderno.

1948: Londres inaugura los Juegos Olímpicos de la posguerra

El estadio de Wembley acogió el 29 de julio de 1948 la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres.

La cita representó el regreso de los Juegos de verano después de doce años de ausencia. Las ediciones previstas para 1940 y 1944 habían sido canceladas debido a la Segunda Guerra Mundial. Londres organizó la competición en un contexto de escasez y reconstrucción, lo que hizo que aquella edición pasara a la historia como los “Juegos de la austeridad”.

1958: Eisenhower firma la ley que crea la NASA

El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower firmó el 29 de julio de 1958 la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

La norma creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, como una agencia civil encargada de dirigir el programa espacial estadounidense. Su nacimiento estuvo estrechamente relacionado con la reacción de Estados Unidos al lanzamiento soviético del Sputnik.

La ley se firmó este día, aunque la NASA comenzó oficialmente sus operaciones el 1 de octubre de 1958.

1967: un incendio causa 134 muertos en el portaaviones Forrestal

Un incendio de enormes proporciones se desató el 29 de julio de 1967 en el portaaviones estadounidense USS Forrestal, desplegado frente a las costas de Vietnam.

El accidente comenzó cuando un cohete instalado bajo el ala de un avión se disparó accidentalmente y alcanzó el depósito de combustible de otra aeronave situada en la cubierta. Las llamas provocaron una cadena de explosiones entre los aviones cargados de combustible y munición.

El balance fue de 134 militares muertos, 161 heridos y 21 aeronaves destruidas. El desastre provocó importantes cambios en los protocolos de seguridad y extinción de incendios de la Marina estadounidense.

1981: nace Fernando Alonso

Fernando Alonso cumple hoy 45 años / Zak Mauger

El piloto español Fernando Alonso Díaz nació en Oviedo el 29 de julio de 1981, por lo que este año cumple 45 años.

El asturiano ganó los campeonatos mundiales de Fórmula 1 de 2005 y 2006 con Renault y rompió el dominio que Michael Schumacher y Ferrari habían ejercido durante los años anteriores. También ha vencido dos veces en las 24 Horas de Le Mans y se proclamó campeón del Mundial de Resistencia.

1981: Carlos de Inglaterra y Diana Spencer se casan en Londres

El mismo día en que nació Fernando Alonso, el entonces príncipe Carlos y Lady Diana Spencer contrajeron matrimonio en la catedral de San Pablo de Londres.

La ceremonia fue seguida por una audiencia mundial de radio y televisión estimada en unos mil millones de personas, mientras cientos de miles de ciudadanos se congregaron en las calles de la capital británica.

El matrimonio tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique, y terminó en divorcio en 1996. Diana murió en París un año después.

2005: se anuncia el descubrimiento de Eris

El 29 de julio de 2005, el equipo encabezado por el astrónomo Mike Brown anunció el descubrimiento de un objeto situado en las regiones exteriores del sistema solar que inicialmente fue presentado como un posible “décimo planeta”.

El cuerpo, localizado a partir de imágenes tomadas en el Observatorio Palomar, recibió posteriormente el nombre de Eris. Su descubrimiento reavivó el debate sobre qué condiciones debía cumplir un astro para ser considerado planeta.

La controversia contribuyó a que la Unión Astronómica Internacional aprobara en 2006 una definición formal y reclasificara a Plutón y Eris como planetas enanos.

2015: Microsoft lanza Windows 10

Microsoft puso a disposición de los usuarios Windows 10 el 29 de julio de 2015 en 190 países.

El sistema operativo recuperó el menú de inicio después de las críticas recibidas por Windows 8 e incorporó herramientas como el navegador Microsoft Edge, el asistente Cortana y la aplicación de Xbox. Durante su lanzamiento, la compañía ofreció la actualización gratuita a numerosos usuarios de Windows 7 y Windows 8.1.

Día Mundial del Tigre

Cada 29 de julio se celebra el Día Mundial del Tigre, una jornada destinada a concienciar sobre las amenazas que afronta este gran felino y sobre la necesidad de proteger sus hábitats.

Tigres de Sumatra / Bioparc Fuengirola

WWF advierte de que las poblaciones de tigres salvajes se redujeron alrededor de un 95 % desde comienzos del siglo XX, debido principalmente a la caza furtiva, el comercio ilegal y la pérdida de territorio.

Santoral del 29 de julio

El santoral católico celebra este 29 de julio la memoria de santa Marta, santa María y san Lázaro, los tres hermanos de Betania que, según los Evangelios, mantuvieron una estrecha relación con Jesús.

Hasta 2020, el calendario romano recordaba en esta fecha únicamente a santa Marta. En 2021, el papa Francisco dispuso que la celebración incorporase también a María y Lázaro.