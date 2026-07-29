Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Origen mayor fuego EspañaIncendio Vall d'UixóFinanciación Comunitat ValencianaAmpliación Elche Parque EmpresarialAbogado Begoña GómezTortugas El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Un incendio en Barcelona obliga a confinar a unas 3.300 personas

Nueve dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas

Incendios forestales en España, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

Incendio en Canyelles

Incendio en Canyelles / Bomberscat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Germán González

Desde las cinco de la tarde los bomberos de la Generalitat trabajan para apagar un incendio forestal en la zona de Canyelles, en la provincia de Barcelona. Han enviado nueve dotaciones terrestres y dos aéreas para contener las llamas.

Además, como medida de autoprotección para garantizar la seguridad de la población mientras los servicios de emergencia trabajan, Protección Civil ha enviado un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento del núcleo urbano de Canyelles y de las urbanizaciones cercanas de Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y Califòrnia.

Noticias relacionadas

Según Protección Civil esta orden de confinamiento por el incendio forestal de Canyelles afecta a una población estimada de 3.298 personas, entre el núcleo urbano y las urbanizaciones afectadas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  2. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  3. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  4. Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
  5. Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  8. Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba

La reforma del CEIP Párroco Francisco Mas de Crevillent se disparará 1,7 millones para crear un aulario

La reforma del CEIP Párroco Francisco Mas de Crevillent se disparará 1,7 millones para crear un aulario

La supresión de la Xarxa Xaloc obliga a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat a tramitar las ayudas de alquiler en Alicante

La supresión de la Xarxa Xaloc obliga a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat a tramitar las ayudas de alquiler en Alicante

Una alborada a la Virgen del Remedio con homenajea a Óscar Esplá, Ruperto Chapí y Manuel de Falla en Alicante

Una alborada a la Virgen del Remedio con homenajea a Óscar Esplá, Ruperto Chapí y Manuel de Falla en Alicante

Los vecinos recurrirán la sentencia que avala la descarga de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante

Los vecinos recurrirán la sentencia que avala la descarga de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante

Seis accidentes complican el tráfico en la AP-7, la A-7, la N-332 y la CV-821 en Alicante

Seis accidentes complican el tráfico en la AP-7, la A-7, la N-332 y la CV-821 en Alicante

La Justicia avala la actuación de emergencia del Ayuntamiento de Altea para garantizar el agua en Altea Hills y la Sierra Bèrnia

La Justicia avala la actuación de emergencia del Ayuntamiento de Altea para garantizar el agua en Altea Hills y la Sierra Bèrnia

Los billetes de alta velocidad entre Alicante y Madrid subirán un 1,5 % en 2028

Los billetes de alta velocidad entre Alicante y Madrid subirán un 1,5 % en 2028

Los alumnos de la Universidad de Alicante refuerzan la atención en el servicio telefónico

Los alumnos de la Universidad de Alicante refuerzan la atención en el servicio telefónico
Tracking Pixel Contents