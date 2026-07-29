Noche decisiva en el incendio de la Vall d’Uixó (Castellón) con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó (Castellón) entra en una fase determinante. Tras la última actualización del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) realizada a las 20:00 horas, el responsable de las labores de extinción ha confirmado que el fuego se encuentra perimetrado, pero no asegurado, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia.

"Esta noche es crítica, ya que la evolución del incendio durante las próximas horas será determinante. Los medios van a poder trabajar en condiciones óptimas, y tendremos durante toda la noche a 400 efectivos trabajando para lograr el objetivo: la estabilización del incendio", ha remarcado el responsable del operativo.

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio. / Bombers Castelló

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio

A pesar de la importante presencia de personal sobre el terreno y de los avances logrados, la dirección de la emergencia pide cautela antes de dar el fuego por controlado de forma definitiva. "Todavía damos un margen 48 horas para dar por estabilizado el incendio, porque para alcanzar ese paso necesitamos evaluar su comportamiento a lo largo de este periodo", ha detallado el responsable de las labores de extinción en la última actualización del CECOPI.

Con el fin de consolidar el perímetro y evitar reproducciones del fuego, la estrategia nocturna combinará el trabajo de los 400 efectivos con el uso de tecnología avanzada: drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos.

Por otra parte, las labores de extinción en las zonas más escarpadas de la sierra de Espadán están exigiendo un despliegue técnico y humano de gran envergadura.

Drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos. / Bombers Castelló

Meteorología favorable

Las condiciones climáticas de la tarde han dado un respiro a los equipos de extinción. El aviso amarillo activo en la zona ha propiciado un descenso notable de las temperaturas a última hora, un factor que no ha influido negativamente y que, por el contrario, ha favorecido el avance de los trabajos sobre el terreno.

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Para las próximas horas se prevé un escenario meteorológico similar al de jornadas anteriores, en las que las temperaturas han bajado de manera considerable durante la noche. No obstante, la dirección de la emergencia permanecerá atenta a cualquier actualización emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Fuente: Levante - EMV