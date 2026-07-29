"Salvarse por los pelos": el curioso origen de una expresión que usamos cuando todo parece perdido

Aprobar un examen con la nota justa, evitar un accidente en el último instante o llegar a tiempo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. En todas estas situaciones es habitual decir que alguien se ha "salvado por los pelos", una expresión que transmite alivio, tensión y la sensación de haber escapado de un problema por un margen mínimo.

Su origen más conocido conduce hasta los antiguos barcos y a una práctica atribuida a los marineros de otras épocas. Según esta explicación tradicional, muchos hombres de mar llevaban el cabello largo porque, si caían por la borda, sus compañeros podían agarrarlos de la melena para intentar sacarlos del agua.

Cuando el pelo podía convertirse en un salvavidas

Navegar suponía afrontar numerosos riesgos, especialmente en una época en la que las embarcaciones contaban con menos sistemas de seguridad y caer al mar podía convertirse en una situación crítica. En ese contexto, cualquier punto del cuerpo o de la ropa que permitiera sujetar rápidamente al marinero podía marcar la diferencia.

La cabellera larga habría funcionado como una especie de asidero improvisado. El compañero que permanecía a bordo podía agarrar al accidentado por el pelo y ayudarlo a mantener la cabeza fuera del agua o izarlo hasta la embarcación.

Un marinero se libra de morir ahogado por los pelos. Literalmente. / INFORMACIÓN

De ahí habría surgido una expresión inicialmente literal: el marinero se había salvado gracias a sus pelos. Con el paso del tiempo, el dicho habría abandonado el mundo naval para aplicarse a cualquier situación resuelta en el último momento. FundéuRAE recoge esta explicación entre las expresiones tradicionalmente vinculadas con la vida marinera.

La orden de José Bonaparte que habría provocado las protestas

Algunas versiones añaden un episodio ocurrido durante el reinado de José I Bonaparte. Según este relato, en 1809 se habría dictado una orden para que los miembros de la Marina se cortaran el pelo, una decisión que habría provocado el rechazo de un grupo de marineros.

Los afectados habrían defendido que la melena no era simplemente una cuestión estética, sino que podía resultar útil durante un rescate. La protesta habría llevado a retirar o reconsiderar la medida, aunque esta historia aparece principalmente en recopilaciones divulgativas y no puede presentarse como un hecho documentalmente indiscutible.

La escena resulta tan gráfica que explica el éxito de la expresión: una persona suspendida en el agua, sujetada únicamente por la cabellera y evitando el ahogamiento en el último segundo.

Un origen popular, pero no completamente demostrado

Aunque la explicación marinera es la más extendida, no existe una prueba única y definitiva que permita fijar ese momento como el nacimiento exacto de la expresión. Como sucede con numerosos dichos populares, la historia se ha transmitido y enriquecido con el paso de las generaciones.

Además, la locución más general "por los pelos" puede guardar relación con otra tradición mucho más antigua: la representación clásica de la Ocasión como una figura con cabello en la parte frontal de la cabeza y calva por detrás. La idea era que la oportunidad solo podía agarrarse cuando se acercaba; una vez pasada, ya no había pelo del que sujetarla. El Centro Virtual Cervantes vincula esta imagen con el escaso margen existente para conseguir o perder algo.

Por tanto, conviene distinguir entre la historia atribuida concretamente a "salvarse por los pelos", ligada popularmente a los marineros, y el uso más amplio de "por los pelos", que cuenta con otras posibles explicaciones culturales.

Qué significa actualmente "salvarse por los pelos"

Hoy utilizamos esta expresión cuando una persona logra evitar un peligro, un fracaso o una consecuencia negativa por muy poco. No implica necesariamente que haya existido un riesgo físico: también puede referirse a situaciones cotidianas.

Alguien puede salvarse por los pelos al aprobar con un cinco, alcanzar el último autobús, entregar un trabajo segundos antes del cierre del plazo o esquivar una sanción. En todos los casos permanece la misma idea: el desenlace favorable ha dependido de un margen muy estrecho.

La expresión conserva así la fuerza visual de su supuesto origen. Ya no hay marineros cayendo por la borda ni compañeros tirando de una melena, pero sí la sensación de que todo estuvo a punto de salir mal.