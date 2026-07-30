El botón que todos los aires acondicionados tienen escondido y que puede sacarte de más de un apuro este verano

El aire acondicionadose ha convertido en uno de los grandes aliados del verano, especialmente en los días en los que las temperaturas aprietan y la casa se calienta desde primera hora. En muchas viviendas, el mando del split pasa de mano en mano durante toda la jornada: se enciende, se apaga, se cambia la temperatura, se activa el modo noche o se ajustan las lamas para repartir mejor el aire frío por la habitación.

Sin embargo, pocos usuarios conocen realmente todas las funciones que incorpora su equipo. La mayoría se limita a usar los botones básicos del mando a distancia y, cuando este falla, se queda sin saber qué hacer. Unas pilas gastadas, un mando perdido, un bloqueo puntual del aparato o un error después de un corte de luz pueden convertirse en un problema en plena ola de calor. Lo que muchos no saben es que numerosos aires acondicionados tipo split incorporan un pequeño botón oculto en la unidad interior que puede servir como solución de emergencia.

El botón secreto del aire acondicionado

Este botón suele estar discretamente colocado en el propio aparato, no en el mando. En muchos modelos se encuentra detrás de la tapa frontal del split, en la zona donde van alojados los filtros. En otros puede aparecer cerca del panel de control interno o en un pequeño hueco lateral. Normalmente es un pulsador pequeño, negro, gris o del mismo tono que la carcasa, por lo que pasa desapercibido a simple vista. Para localizarlo, lo habitual es levantar con cuidado la tapa frontal de la unidad interior y buscar junto al compartimento de los filtros o en los laterales del panel.

Encendido manual

Su función más conocida es la de encendido manual de emergencia. Si el mando a distancia se queda sin pilas, se rompe, se pierde o deja de comunicarse con la unidad, este botón permite encender y apagar el aire acondicionado sin necesidad de usar el control remoto. Al pulsarlo, el equipo suele arrancar en modo automático. Esto significa que el aparato decide por sí mismo si debe enfriar, calentar o ventilar en función de la temperatura ambiente y de la configuración básica del fabricante. No ofrece el mismo control que el mando, pero puede ser suficiente para salir del paso cuando el calor aprieta y no hay otra forma de ponerlo en marcha.

Reinicio

También puede servir como botón de reinicio en algunos modelos. Si el aire acondicionado ha sufrido un corte de corriente, se ha quedado bloqueado, no responde al mando o muestra un comportamiento extraño, este pulsador puede ayudar a devolver la unidad a un estado básico de funcionamiento. No es una reparación ni sustituye al servicio técnico, pero sí puede resolver fallos puntuales de comunicación o pequeños bloqueos. En algunos aparatos, pulsarlo una vez enciende o apaga la unidad; en otros, mantenerlo presionado durante varios segundos puede activar un reinicio o una función específica. Por eso siempre conviene consultar el manual del fabricante antes de manipularlo más de la cuenta.

Modo de prueba

Otra de sus utilidades está relacionada con el modo de prueba o diagnóstico. En determinados equipos, especialmente en marcas conocidas como Daikin, Mitsubishi u otros fabricantes de climatización, este botón puede permitir entrar en un modo técnico. Al mantenerlo pulsado, el aparato puede iniciar una secuencia de comprobación, mostrar códigos de error, activar ciclos de verificación o facilitar al técnico la detección de una avería. Esta función no está pensada para un uso cotidiano, sino para momentos concretos en los que el equipo no responde bien o necesita una revisión. En algunos modelos también puede estar vinculada a funciones de limpieza interna, autocomprobación o test de funcionamiento.

Cuándo usarlo

¿Cuándo merece la pena usarlo? Principalmente en situaciones de emergencia. Si el mando no funciona y necesitas encender el aire, si el aparato parece haberse quedado congelado o si después de un corte de luz no responde correctamente, el botón oculto puede ser una ayuda rápida. También puede servir si necesitas apagar el equipo y no encuentras el mando. Eso sí, no debe convertirse en la forma habitual de utilizar el aire acondicionado. Para regular temperatura, modos, velocidad del ventilador, lamas o temporizador, el mando sigue siendo la herramienta adecuada. El pulsador interno está pensado como una solución puntual, una especie de “botón de rescate” para cuando algo falla.

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Una vez que sabes que este botón existe y que puede sacarte de más de un apuro este verano, hay que usarlo con prudencia. Antes de pulsarlo, conviene comprobar que el problema no sean simplemente las pilas del mando, que el aparato tenga corriente y que no haya ningún aviso visible de avería. Si al presionar el botón el equipo no responde, se apaga de inmediato, hace ruidos extraños o vuelve a bloquearse, lo más sensato es contactar con el servicio técnico.