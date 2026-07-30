Cloro tradicional o cloración salina: qué sistema compensa más para una piscina

Ojos rojos, piel seca y un fuerte olor después de bañarse. Estas molestias suelen atribuirse simplemente a que una piscina tiene "demasiado cloro", aunque detrás puede haber también un pH mal ajustado, una desinfección deficiente o una elevada presencia de cloraminas.

En este contexto, cada vez más propietarios y comunidades se plantean sustituir el tratamiento tradicional mediante pastillas o productos líquidos por un clorador salino. El sistema promete mayor comodidad, una producción más estable de desinfectante y menos manipulación de productos químicos, pero exige una inversión inicial superior y tampoco funciona sin controles.

Entonces, ¿qué opción merece realmente la pena? El youtuber alicantino Papayerix analiza los pros y contras de cada sistema en su último vídeo.

La cloración salina también utiliza cloro

La primera aclaración es importante: una piscina salina no es una piscina sin cloro.

El clorador utiliza la sal disuelta en el agua para generar cloro mediante electrólisis. El agua atraviesa una célula equipada habitualmente con placas de titanio y, mediante una corriente eléctrica, el sistema transforma los cloruros presentes en la sal en sustancias desinfectantes.

Por tanto, el objetivo es el mismo que en una piscina convencional: mantener el agua desinfectada y evitar la proliferación de microorganismos. La diferencia principal está en que el cloro se produce dentro del propio circuito, en lugar de añadirse periódicamente mediante pastillas o líquido.

La concentración de sal suele ser mucho menor que la del agua del mar, por lo que la sensación durante el baño no es necesariamente la de estar nadando en agua marina.

Qué ventajas ofrece frente al cloro tradicional

Uno de los principales atractivos del clorador salino es la automatización. Los equipos más sencillos producen cloro durante el funcionamiento de la depuradora, mientras que los modelos más completos incorporan sondas para medir parámetros como el pH, la temperatura o la concentración de desinfectante.

Estos sistemas pueden adaptar la producción de cloro a las necesidades de la piscina y, cuando disponen de una bomba dosificadora, añadir producto para corregir el pH. Algunos también permiten consultar los valores o recibir avisos mediante una conexión wifi.

Esto reduce el trabajo diario del propietario, pero no lo elimina por completo. Sigue siendo necesario revisar las sondas, limpiar la célula, comprobar la concentración de sal y vigilar que los parámetros del agua se mantengan dentro de los límites adecuados.

El olor fuerte no siempre significa que haya demasiado cloro

El característico "olor a piscina" no procede necesariamente de una elevada cantidad de cloro libre. El cloro puede reaccionar con sudor, suciedad, orina y otras materias introducidas por los bañistas y formar cloraminas.

Estas sustancias pueden irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias, especialmente en espacios cerrados con una ventilación insuficiente. Una piscina con un fuerte olor puede indicar, por tanto, que el agua necesita una mejor gestión, y no simplemente que se ha añadido demasiado desinfectante.

Los cloradores salinos automatizan parte de la desinfección y reducen la manipulación de productos, pero no eliminan el cloro ni permiten olvidarse del mantenimiento

La cloración salina puede facilitar una producción más continua y estable, pero no impide por sí sola que se formen cloraminas. La higiene de los bañistas, la filtración, la renovación del agua y el equilibrio químico siguen siendo fundamentales.

¿Es mejor para la piel, los ojos y el cabello?

Muchas personas perciben el agua de una piscina salina como más agradable y con menos olor. Una dosificación estable puede evitar picos asociados a una aplicación manual incorrecta y reducir la necesidad de manejar determinados productos concentrados.

Sin embargo, no puede afirmarse que la cloración salina sea automáticamente inocua o que nunca cause irritación. Si el pH, el cloro o la salinidad se encuentran fuera de los valores adecuados, también pueden aparecer molestias.

Fotograma del vídeo donde se exponen algunos de los efectos adversos del cloro en las piscinas para los niños. / @papayerix7174

En España, el Real Decreto 742/2013 establece los criterios técnico-sanitarios básicos aplicables a las piscinas. Entre otros parámetros, sitúa el pH del agua dentro de un intervalo general de 7,2 a 8,0, además de exigir controles sobre el desinfectante residual y la calidad microbiológica.

Para los niños que permanecen mucho tiempo dentro del agua, lo relevante no es solo el sistema empleado, sino que la piscina esté correctamente mantenida y que sus parámetros se controlen con regularidad.

No hay "cianuro" en las pastillas de cloro

Las pastillas de cloro no contienen cianuro como componente habitual del tratamiento de piscinas. Algunos productos estabilizados, como el dicloro o el tricloro, pueden aportar ácido cianúrico, una sustancia utilizada para proteger el cloro frente a la degradación provocada por la luz solar. No es lo mismo que el cianuro.

El ácido cianúrico puede resultar útil en piscinas exteriores, aunque una concentración excesiva reduce la eficacia de la desinfección y obliga a mantener niveles diferentes de cloro libre.

Cuánto mantenimiento necesita un clorador salino

Aunque se presenta con frecuencia como un sistema automático, el clorador no permite desentenderse completamente de la piscina.

La célula puede acumular cal y perder eficacia, por lo que debe revisarse y limpiarse conforme a las indicaciones del fabricante. Las sondas también necesitan calibración y sustitución periódica, y el nivel de sal debe reponerse cuando se pierde agua por vaciados, lavados del filtro, salpicaduras o fugas.

La evaporación, por sí sola, no elimina la sal: el agua desaparece, pero los minerales permanecen en el vaso y pueden aumentar temporalmente su concentración.

Además, en los sistemas que regulan automáticamente el pH sigue siendo necesario reponer el producto corrector almacenado en la garrafa correspondiente.

¿Realmente permite ahorrar dinero?

El ahorro depende del tamaño de la piscina, su uso, el precio del equipo, el coste de la instalación y el nivel de automatización escogido.

Un clorador salino básico puede reducir la compra habitual de pastillas, pero añade consumo eléctrico y requiere cambiar la célula cuando agota su vida útil. Los equipos avanzados incorporan sondas, bombas dosificadoras y conectividad, lo que incrementa tanto el precio inicial como el coste de algunas reparaciones.

Por eso no puede afirmarse de forma general que se amortice "rápidamente". En una piscina muy utilizada, especialmente si es comunitaria, la automatización puede ahorrar horas de trabajo y facilitar una desinfección estable. En un vaso pequeño o con poco uso, la recuperación de la inversión puede tardar más.

La comparación debería realizarse con presupuestos que incluyan equipo, instalación, adecuación eléctrica, mantenimiento, consumibles y sustitución futura de la célula.

Qué ocurre en una comunidad de propietarios

Un vecino puede solicitar que la posible instalación del clorador salino se incluya en el orden del día de una junta. Para ello puede dirigirse al presidente o al administrador y aportar uno o varios presupuestos para que los propietarios valoren la actuación.

La mayoría necesaria para aprobarla no puede determinarse únicamente por el nombre del equipo. Dependerá de si se considera una actuación de mantenimiento, una mejora, una modificación de una instalación común o una obra con otras implicaciones económicas y técnicas.

La Ley de Propiedad Horizontal establece diferentes regímenes de adopción de acuerdos según la naturaleza de cada intervención, por lo que conviene revisar el proyecto concreto antes de fijar qué mayoría se exige.

También sería recomendable solicitar propuestas directamente a varias empresas y comparar por separado el equipo, la instalación, las garantías y el mantenimiento.

Entonces, ¿qué sistema merece más la pena?

El cloro tradicional continúa siendo una alternativa válida, eficaz y más económica de instalar, siempre que la dosificación y los controles se realicen correctamente.

La cloración salina resulta especialmente interesante para quien priorice la comodidad, la automatización y una producción más continua de desinfectante. Su mayor inversión puede compensar en piscinas de uso frecuente, aunque no elimina la necesidad de supervisión profesional ni garantiza por sí sola que el agua sea más saludable.

La elección no debería plantearse como "cloro frente a ausencia de cloro", sino como dos formas diferentes de generar y controlar el mismo desinfectante. En ambos casos, la seguridad depende del equilibrio del agua, del mantenimiento y de que los parámetros se encuentren dentro de los valores exigidos.