Por qué decimos "la ocasión la pintan calva": la extraña figura que solo podía agarrarse de frente

Hay oportunidades que aparecen una sola vez. Una oferta inesperada, una decisión laboral, un viaje, una conversación pendiente o una ocasión difícil de repetir. Cuando alguien duda demasiado ante una de estas situaciones, todavía es habitual escuchar una advertencia: "La ocasión la pintan calva".

La frase puede resultar desconcertante si se interpreta literalmente. ¿Por qué una oportunidad tendría que ser calva? La respuesta no está en una persona real ni en una anécdota cotidiana, sino en una antigua imagen procedente de la tradición grecorromana.

Qué significa "la ocasión la pintan calva"

La Real Academia Española recoge esta expresión para indicar que las oportunidades deben aprovecharse cuando se presentan. Su sentido está relacionado con la rapidez: aquello que hoy parece estar al alcance puede desaparecer antes de que exista una segunda oportunidad.

Por eso se utiliza cuando alguien debe tomar una decisión sin demorarse demasiado. No significa actuar de manera impulsiva en cualquier circunstancia, sino reconocer que determinadas posibilidades tienen una duración limitada.

Puede emplearse, por ejemplo, cuando aparece una buena oferta, surge una vacante profesional, se presenta la posibilidad de adquirir algo difícil de encontrar o llega el momento adecuado para emprender un proyecto.

Una figura con pelo por delante y calva por detrás

El origen tradicionalmente aceptado conduce hasta la representación mitológica de la Ocasión, una figura alegórica que simbolizaba el momento favorable.

Según explica el Refranero Multilingüe del Centro Virtual Cervantes, esta figura se representaba sin cabello salvo en la parte situada sobre la frente. La imagen pretendía mostrar que la oportunidad podía agarrarse mientras se aproximaba, pero resultaba prácticamente imposible retenerla una vez que había pasado.

La ocasión la pintan calva. / INFORMACIÓN

Ese detalle es la clave del dicho. La abundante cabellera delantera permitía sujetar a la Ocasión cuando venía de frente. Sin embargo, al tener la parte posterior de la cabeza completamente calva, ya no había de dónde agarrarla cuando se alejaba.

La expresión no señala, por tanto, que la ocasión carezca totalmente de pelo. En realidad, la representación combinaba un mechón o cabellera frontal con una nuca despejada, una imagen construida para explicar de forma visual la fugacidad de las oportunidades.

Alas, una rueda y la idea de que el momento pasa rápido

Algunas representaciones añadían otros elementos simbólicos. La Ocasión podía aparecer con alas en los pies o en la espalda y colocada de puntillas sobre una rueda, recursos que reforzaban la idea de movimiento e inestabilidad.

La Fundación de la Lengua Española explica que esos atributos servían para mostrar que las buenas ocasiones pasan rápidamente y que no permanecen esperando indefinidamente a quien debe aprovecharlas.

La figura podía incluir también un cuchillo, aunque este elemento no resulta necesario para comprender el significado que ha sobrevivido en español. Lo verdaderamente importante era la contradicción entre la melena delantera y la calvicie posterior: se puede agarrar la oportunidad cuando llega, pero no cuando ya se marcha.

Por qué se dice "la pintan"

El verbo "pintar" no hace referencia necesariamente a colorear la cabeza de alguien. En esta construcción conserva el sentido de representar o describir una figura.

Decir que "la ocasión la pintan calva" equivale, por tanto, a afirmar que tradicionalmente se representa de esa manera. El dicho resume en unas pocas palabras toda una imagen mitológica que, de otro modo, requeriría una explicación mucho más extensa.

Con el paso del tiempo, el origen visual fue perdiéndose para muchos hablantes, pero la expresión continuó utilizándose por su capacidad para transmitir una idea reconocible: hay momentos que no vuelven.

Una expresión antigua que sigue funcionando hoy

Aunque procede de una representación clásica, el dicho se adapta con facilidad a situaciones actuales. Puede utilizarse en el trabajo, las relaciones personales, las compras o cualquier decisión en la que el tiempo tenga importancia.

"Me ofrecieron el último billete y lo compré; la ocasión la pintan calva" o "Aceptó el puesto porque sabía que quizá no volverían a llamarlo" son ejemplos que conservan el sentido tradicional.

La expresión ha sobrevivido precisamente porque convierte una idea abstracta en una escena muy sencilla de imaginar: una oportunidad que se acerca con un mechón del que puede agarrarse y que, unos segundos después, se aleja sin dejar ningún asidero.