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HISTORIA

Efemérides del 30 de julio: del primer Mundial perdido por Argentina al alunizaje del Apolo 15

Tal día como hoy también ganó Inglaterra su primera y hasta ahora única Copa del Mundo y se fabricó el último Volkswagen Escarabajo clásico

Efemérides del 30 de julio

Efemérides del 30 de julio / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

El 30 de julio reúne acontecimientos históricos relacionados con el deporte, la exploración espacial, la política y las grandes ciudades. Estas son algunas de las efemérides más destacadas de la jornada.

762: Fundación de Bagdad

Bagdadíes en la calle Al Rasheed.

Bagdadíes en la calle Al Rasheed. / Joan Cañete Bayle

El califa abasí Al-Mansur fundó Bagdad, concebida inicialmente como una ciudad circular y como nueva capital del califato. Con el tiempo se convirtió en uno de los grandes centros políticos, culturales y científicos del mundo islámico.

1419: Primera Defenestración de Praga

Una multitud de husitas irrumpió en el Ayuntamiento de la Ciudad Nueva de Praga y arrojó por las ventanas a varios miembros del consejo municipal. El episodio está considerado uno de los desencadenantes de las guerras husitas.

1930: Uruguay gana el primer Mundial de fútbol

La selección uruguaya se proclamó campeona de la primera Copa Mundial de la FIFA tras derrotar a Argentina por 4-2 en el estadio Centenario de Montevideo. Uruguay remontó el 1-2 con el que se llegó al descanso y se convirtió en el primer campeón mundial de la historia.

1966: Inglaterra conquista su único Mundial

Inglaterra se impuso por 4-2 a Alemania Federal después de la prórroga en Wembley. Geoff Hurst marcó tres goles y protagonizó el primer triplete conseguido por un futbolista en una final mundialista. Hasta hoy, continúa siendo el único Mundial ganado por la selección inglesa.

1971: El Apolo 15 aterriza en la Luna

Los astronautas David Scott y James Irwin llegaron a la región lunar de Hadley-Apeninos a bordo del módulo Falcon. La misión Apolo 15 fue la primera que transportó un vehículo lunar, lo que permitió ampliar las distancias recorridas y recoger muestras en una zona más extensa.

2003: Se fabrica el último Volkswagen Escarabajo clásico

Adiós al mítico 'Escarabajo' de Volkswagen

Adiós al mítico 'Escarabajo' de Volkswagen / INFORMACIÓN

La planta de Volkswagen en Puebla, México, produjo el último ejemplar del Escarabajo clásico, poniendo fin a una etapa industrial iniciada varias décadas antes. El modelo se convirtió en uno de los automóviles más reconocibles y fabricados de la historia.

Día Internacional de la Amistad

Cada 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, proclamado en 2011 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La jornada busca destacar la amistad entre personas, países y culturas como herramienta para promover la paz y tender puentes entre comunidades.

Día Mundial contra la Trata de Personas

Naciones Unidas también conmemora hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha dedicada a concienciar sobre la explotación de las víctimas y la necesidad de proteger sus derechos. La ONU recuerda que este delito afecta a prácticamente todos los países como lugares de origen, tránsito o destino.

Noticias relacionadas y más

Nacimientos destacados

El director Christopher Nolan con una cámara IMAX.

El director Christopher Nolan con una cámara IMAX. / EPC

El 30 de julio nacieron, entre otras figuras, la escritora británica Emily Brontë en 1818, el industrial estadounidense Henry Ford en 1863, el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger en 1947 y el cineasta estadounidense Christopher Nolan en 1970.

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