Envases comerciales: cómo la responsabilidad empresarial impulsa la circularidad del sistema

Cuando se habla de reciclaje, la imagen que asociamos a esta acción es la de un ciudadano depositando un envase en el contenedor amarillo. Sin embargo, detrás de ese gesto cada vez más cotidiano existe un sistema más amplio del que las empresas también son partícipes. Además de la responsabilidad que las organizaciones ya tenían sobre los envases domésticos puestos en el mercado, desde el 1 de enero de 2025, el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases ha ampliado la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a los envases comerciales. Esto significa que las empresas que ponen este tipo de envases en el mercado deben hacerse responsables también de la gestión de los residuos que generarán una vez finalice su vida útil.

Esta medida supone un paso más en el impulso de la economía circular y responde al objetivo de que quienes introducen estos envases en el mercado contribuyan también a financiar y organizar su correcto tratamiento y reciclaje.

Más allá del contenedor amarillo

A diferencia de los envases domésticos, que llegan al consumidor final, los envases comerciales forman parte de la actividad diaria de empresas y comercios. Se trata, por ejemplo, de embalajes de agrupación, envases utilizados en el canal HORECA, envases para productos a granel, cajas destinadas al transporte entre empresas o expositores comerciales. “Los envases comerciales están destinados a la actividad comercial y, por tanto, no llegan al ciudadano. El residuo se genera en los comercios y son estos los encargados de realizar una correcta gestión”, explica Eduardo Sáez Rojo, gerente del Departamento de Recogidas Fuera del Hogar de Ecoembes.

Cuando estos envases se convierten en residuos son los propios comercios, plataformas logísticas, almacenes, hoteles o restaurantes quienes los separan y los entregan a gestores especializados para su reciclaje. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación existen los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), entidades que organizan y financian de forma conjunta la gestión de estos residuos en nombre de las empresas adheridas.

El SCRAP Ecoembes Comerciales ofrece a las compañías una solución colectiva

Una solución colectiva

Gestionar individualmente todas las obligaciones derivadas de la nueva regulación puede resultar complejo para muchas compañías. Por ello, miles de empresas han optado por sistemas colectivos como Ecoembes Comerciales, que organiza la gestión de los residuos y ofrece apoyo técnico y normativo a las organizaciones adheridas. “Nuestro trabajo es convertir una obligación normativa muy compleja en una solución práctica para miles de empresas, facilitándoles llevar a cabo estas responsabilidades”, señala Sáez Rojo. Este sistema tiene la función de organizar y financiar la gestión de los residuos, simplificando el cumplimiento de la regulación y ofreciendo a las compañías una solución colectiva respaldada por la experiencia de 30 años en el mercado de Ecoembes. Funciona bajo la figura de asociación con la intención de dar a las compañías total flexibilidad de participación y garantizar su representatividad en la toma de decisiones, algo por lo que la organización medioambiental vela desde sus inicios.

En 2025 se gestionaron más de 735.000 toneladas de envases comerciales

2025 fue el primer año de actividad de Ecoembes en la gestión de los envases comerciales. En este periodo, además de los 9.128 clientes de envases domésticos que también confiaron en Ecoembes para cumplir con la RAP para sus envases comerciales, se sumaron 1.950 nuevos clientes. En total, estos 11.078 clientes pusieron en el mercado 1.541.750 toneladas de envases comerciales y gracias a la colaboración de 117 mercados, supermercados, comercios y centros comerciales que cuentan con una gestión de residuos propia o privada se reciclaron 735.527 toneladas, el 47,7%. Esta tasa es parcial y no representa el total de la gestión de Ecoembes Comerciales para el año 2025, ya que aún faltan por incorporar los datos de reciclaje correspondientes a las toneladas recuperadas a través de la gestión municipal - una vez se formalicen los convenios de colaboración y se determine la cuota de responsabilidad de cada SCRAP.

Aunque el sistema continúa evolucionando, uno de los principales retos según el responsable de Recogidas Fuera del Hogar de Ecoembes es “seguir favoreciendo esos sistemas de recogida que se producen en estas plataformas y centros logísticos para seguir incrementando la tasa”.

Además, señala que el objetivo pasa por seguir consolidando un modelo que facilite el cumplimiento normativo y contribuya a que cada vez más residuos tengan una segunda vida. “Es importante que las empresas puedan informarse para adherirse y cumplir con la normativa. Además, estas toneladas son clave para conseguir alcanzar las tasas de recuperación marcadas por los objetivos europeos”.

Más allá de las implicaciones medioambientales, detrás del reciclaje existe una responsabilidad empresarial y, desde Ecoembes abogan porque la correcta gestión de los envases comerciales sea una palanca clave para impulsar una economía cada vez más circular.