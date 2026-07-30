Iridia Homes impulsa en Alicante una nueva promoción de alquiler asequible

El acceso a una vivienda continúa siendo un reto para miles de personas en España, especialmente para los jóvenes y las familias con rentas medias. El aumento de los precios del mercado y la escasez de oferta han convertido el alquiler asequible en una prioridad para las administraciones públicas, que buscan fórmulas para ampliar el parque residencial.

El Plan Vive de la Generalitat Valenciana, prevé la construcción de 10.000 viviendas de alquiler asequible en toda la comunidad gracias a la colaboración entre la administración autonómica, los ayuntamientos y el sector privado, con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

En la provincia de Alicante, la joint venture Patrizia-Urbania lidera varias promociones que suman un total de 319 viviendas protegidas, entre ellas la que ahora comercializa, a través de Sogeviso, Iridia Homes en el barrio de Rabasa. 34 pisos de protección pública (VPP) situados entre la calle Vasco de Gama, 15 y la calle Pintor Varela, 2, en Alicante.

Distintos perfiles familiares

El residencial ofrece viviendas de dos y tres dormitorios diseñadas para responder a las necesidades de distintos perfiles familiares. Los pisos de dos habitaciones cuentan con superficies útiles de entre 78 y 90 metros cuadrados y parten de una renta mensual de 647,10 euros. Las viviendas de tres dormitorios, con superficies de entre 83 y 90 metros cuadrados, tienen un precio desde 770,12 euros al mes. El alquiler medio de la promoción se sitúa en torno a los 763,68 euros mensuales, con los gastos incluidos.

Todas las viviendas disponen de terraza y de una plaza de aparcamiento individual, la mayoría de ellas bajo porche, e incluidas también en el precio del alquiler. Además, el conjunto residencial incorpora servicios comunitarios pensados para mejorar la experiencia de los futuros residentes, entre ellos, un servicio de conserjería que refuerza el control de accesos y la seguridad, zonas ajardinadas, áreas de juegos infantiles, espacios de sombra y servicios de limpieza y mantenimiento.

El residencial ofrece 34 viviendas nuevas de dos y tres habitaciones desde 647€ al mes

Y el proyecto aspira a obtener la calificación BREEAM Muy Bueno —sello que acredita el cumplimiento de elevados estándares de sostenibilidad y eficiencia— gracias a la incorporación de soluciones orientadas a reducir el gasto energético y mejorar el confort de los residentes. Entre ellas, instalaciones de bajo consumo, equipos de generación de energía renovable, una infraestructura preparada para la movilidad eléctrica, sistemas eficientes de climatización y un refugio para aves e insectos integrado en el recinto.

La promoción también incorpora medidas para favorecer el acceso a la vivienda de colectivos especialmente vulnerables. El 40% de los inmuebles se reserva específicamente para jóvenes de hasta 35 años y familias monoparentales, y dos de las viviendas han sido adaptadas específicamente para personas con movilidad reducida.

El 40% de los inmuebles se reservan para jóvenes y familias monoparentales

Inscripción y adjudicación

Todas las personas interesadas podrán presentar su solicitud a partir del próximo 1 de septiembre y la entrada de los primeros inquilinos está prevista para diciembre de 2026, una vez finalice el proceso de adjudicación.

Para optar a una de estas viviendas será necesario cumplir los requisitos establecidos por el Plan Vive:. ser mayor de edad o menor emancipado, disponer de nacionalidad española o residencia legal en España, no ser titular de otra vivienda en las condiciones previstas por la normativa y destinar el inmueble a residencia habitual. Asimismo, deberán respetarse los límites de ingresos fijados en las bases de adjudicación.

Solo hay que rellenar el formulario publicado al efecto en la web oficial del Plan Vive. La adjudicación se decidirá por baremación y, en caso de empate en puntuación, por sorteo ante notario.

Iridia Homes se suma al impulso del alquiler protegido en la Comunitat Valenciana mediante un proyecto que combina vivienda asequible, eficiencia energética y espacios para la convivencia.