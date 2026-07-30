Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pleno AlicanteAviso amarillo calorIncendio CastellónLlorca final MundialFichaje Rafa MirSin agua corrienteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada

Archivo - Espigón fronterizo del Tarajal, en Ceuta, en una imagen de archivo

Archivo - Espigón fronterizo del Tarajal, en Ceuta, en una imagen de archivo / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

Otra noche de "gran presión" migratoria, como ha calificado la Guardia Civil, ha vuelto a dejar la entrada ilegal en Ceuta de decenas de migrantes marroquíes y argelinos, principalmente jóvenes y la aparición de un nuevo cadáver que ha sido recogido del mar cerca de la costa ceutí.

La Guardia Civil ha informado de que, a primeras horas de esta mañana, ha sido localizado un nuevo cadáver de un joven migrante, que ha sido recogido del mar por la Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que se ha encargado de su traslado a tierra.

Según han informado a EFE fuentes policiales, nuevamente decenas de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado al mar esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

La situación ha motivado que tanto los efectivos de la Marina Real marroquí como de la Guardia Civil se hayan visto desbordados para poder contener esta entrada, provocando que decenas de migrantes hayan podido llegar a la costa ceutí, entre ellos dos jóvenes mujeres, según ha podido comprobar EFE.

Los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa.

Todos los marroquíes se han dirigido hacia las dependencias de la Policía Nacional, donde son identificados y, posteriormente, se trasladan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual se encuentra totalmente saturado.

Noticias relacionadas

Los migrantes son jóvenes de entre 16 y 30 años, según las fuentes, y todos ellos realizan la travesía en pequeños grupos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  2. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  3. Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
  4. La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
  5. El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez
  6. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  7. El obispo de Orihuela-Alicante nombra nuevos párrocos en Guardamar y Rojales
  8. El Gran Delfin de Goya Real Estate recibe el espaldarazo del Gobierno central

Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta

Otra noche de "gran presión" deja decenas de entradas y un muerto en la costa de Ceuta

Ana Barceló anuncia el hackeo de su perfil en la red social X

Ana Barceló anuncia el hackeo de su perfil en la red social X

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, Ávila

Las peñas del Elche, molestas por la no celebración del Festa d'Elx

Las peñas del Elche, molestas por la no celebración del Festa d'Elx

Accidentes, vehículos detenidos y tráfico lento complican la mañana en varias carreteras de Alicante

Accidentes, vehículos detenidos y tráfico lento complican la mañana en varias carreteras de Alicante

Expertos de Miranza advierten de que mirar el eclipse solar sin protección puede causar daños irreversibles en la retina en solo unos segundos

Expertos de Miranza advierten de que mirar el eclipse solar sin protección puede causar daños irreversibles en la retina en solo unos segundos

La realidad como frase

La realidad como frase

La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua

La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
Tracking Pixel Contents