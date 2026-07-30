Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SAMU sin médicoVía verde CanteraIncendio CastellónPinos secos GuardamarCausa judicial Les NausTortugas El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

Las poblaciones de Villar del Buey y Pasariegos se suman a las doce localidades evacuadas por el fuego de Fermoselle

El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) mantiene su perímetro y afronta una noche "crítica"

Realojados los municipios de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados", ha asegurado este miércoles Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; pero sigue sin control el de Castellón, que enfrenta una "noche crítica", y se ha declarado uno nuevo en Zamora que ha obligado a la evacuación de doce municipios.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

El fuego ha arrasado cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Noticias relacionadas y más

Además, un incendio declarado en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad y a evacuar otros doce pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta con un mensaje Es-Alert.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  2. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  3. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  4. Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
  5. Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  8. Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba

Calp se prepara para vivir su semana grande con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves

Calp se prepara para vivir su semana grande con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves

La situación de los fuegos activos en España es favorable aunque preocupa el de Castellón

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El Consell solo ha licitado 70 millones en obra pública en la provincia en el primer semestre

El Consell solo ha licitado 70 millones en obra pública en la provincia en el primer semestre

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

El sector ferroviario, principal motor de la licitación pública en la provincia de Alicante

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Sofía de Borbón, una segundona atípica

Sofía de Borbón, una segundona atípica
Tracking Pixel Contents