Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

CONSUMO

Alerta alimentaria por salmonela en un salchichón vendido en España: este es el lote afectado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pide no consumir el producto y recomienda acudir al médico si aparecen síntomas

El producto afectado por la alerta.

El producto afectado por la alerta. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de Salmonella spp. en un salchichón comercializado en España. El aviso afecta a un lote concreto de Vela ibérica salchichón, de la marca Díaz, distribuido inicialmente en Andalucía y Castilla y León.

La alerta fue notificada por las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La AESAN recomienda a las personas que tengan el producto en su domicilio que se abstengan de consumirlo.

Cuál es el salchichón afectado

El producto incluido en la alerta es una Vela ibérica salchichón de la marca Díaz, presentada en un envase de plástico y con un peso de 250 gramos.

Los datos que permiten identificarlo son los siguientes:

  • Marca: Díaz.
  • Producto: Vela ibérica salchichón.
  • Lote: 260513.
  • Fecha de consumo preferente: 13 de mayo de 2027.
  • Peso: 250 gramos.
  • Conservación: temperatura ambiente.

La distribución inicial se realizó en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, aunque la AESAN señala que no puede descartarse que se hayan producido redistribuciones a otros puntos de España.

Retirada de los canales de venta

La información ha sido remitida a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para comprobar la retirada de las unidades afectadas de los establecimientos y demás canales de comercialización.

La recomendación para quienes encuentren este salchichón en casa es clara: no abrirlo ni consumirlo. La alerta se refiere exclusivamente al lote 260513 y a la fecha de consumo preferente indicada.

Qué hacer si ya se ha consumido

Las personas que hayan consumido el producto y presenten síntomas compatibles con la salmonelosis deben acudir a un centro sanitario.

Noticias relacionadas y más

Entre los síntomas señalados por la AESAN se encuentran principalmente la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza. La agencia aconseja solicitar atención médica si aparecen estas molestias después de haber ingerido el salchichón afectado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  7. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  8. El Low Festival afronta su estreno en Torrevieja con hasta 19.000 espectadores el sábado y 50 artistas durante el fin de semana

Alerta alimentaria por salmonela en un salchichón vendido en España: este es el lote afectado

Alerta alimentaria por salmonela en un salchichón vendido en España: este es el lote afectado

Familiares de los residentes de la Residencia de la Tercera Edad Mariola de Alcoy, durante el pleno.

Umaru salva al Elche de Anselmi de su primer sonrojo

Umaru salva al Elche de Anselmi de su primer sonrojo

¿Puedes irte de viaje estas vacaciones si estás de baja médica? Un abogado laboralista lo aclara

¿Puedes irte de viaje estas vacaciones si estás de baja médica? Un abogado laboralista lo aclara

Sant Joan da vía libre a los cambios en una parcela junto al centro histórico donde irán viviendas con ático

Sant Joan da vía libre a los cambios en una parcela junto al centro histórico donde irán viviendas con ático

Paz Vega, tras las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza: "¡Ay, no, por favor!"

Paz Vega, tras las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza: "¡Ay, no, por favor!"

Así reacciona Paz Vega a las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza

El parking de La Rosaleda de Alcoy vuelve a los tribunales

El parking de La Rosaleda de Alcoy vuelve a los tribunales
Tracking Pixel Contents