Alerta alimentaria por salmonela en un salchichón vendido en España: este es el lote afectado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de Salmonella spp. en un salchichón comercializado en España. El aviso afecta a un lote concreto de Vela ibérica salchichón, de la marca Díaz, distribuido inicialmente en Andalucía y Castilla y León.

La alerta fue notificada por las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La AESAN recomienda a las personas que tengan el producto en su domicilio que se abstengan de consumirlo.

Cuál es el salchichón afectado

El producto incluido en la alerta es una Vela ibérica salchichón de la marca Díaz, presentada en un envase de plástico y con un peso de 250 gramos.

Los datos que permiten identificarlo son los siguientes:

Marca: Díaz.

Díaz. Producto: Vela ibérica salchichón.

Vela ibérica salchichón. Lote: 260513.

260513. Fecha de consumo preferente: 13 de mayo de 2027.

13 de mayo de 2027. Peso: 250 gramos.

250 gramos. Conservación: temperatura ambiente.

La distribución inicial se realizó en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, aunque la AESAN señala que no puede descartarse que se hayan producido redistribuciones a otros puntos de España.

Retirada de los canales de venta

La información ha sido remitida a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para comprobar la retirada de las unidades afectadas de los establecimientos y demás canales de comercialización.

La recomendación para quienes encuentren este salchichón en casa es clara: no abrirlo ni consumirlo. La alerta se refiere exclusivamente al lote 260513 y a la fecha de consumo preferente indicada.

Qué hacer si ya se ha consumido

Las personas que hayan consumido el producto y presenten síntomas compatibles con la salmonelosis deben acudir a un centro sanitario.

Entre los síntomas señalados por la AESAN se encuentran principalmente la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza. La agencia aconseja solicitar atención médica si aparecen estas molestias después de haber ingerido el salchichón afectado.