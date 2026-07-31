Alerta farmacéutica: retiran un lote de un medicamento contra las náuseas al detectar que las ampollas podrían contener otro fármaco

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de un lote de Metoclopramida Kern Pharma 5 mg/ml solución inyectable EFG por la posible presencia de ampollas que contendrían otro medicamento, aunque estarían etiquetadas como metoclopramida.

La alerta farmacéutica, identificada con la referencia R_29/2026 y fechada el 30 de julio, afecta al lote C7A28, con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2030. El medicamento se comercializa en una presentación de seis ampollas de dos mililitros.

Para qué se utiliza la metoclopramida

La metoclopramida es un medicamento antiemético, es decir, se emplea para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos. En adultos, esta presentación inyectable puede utilizarse después de una intervención quirúrgica, ante náuseas y vómitos asociados a una migraña o para prevenir los provocados por la radioterapia. En menores de entre uno y 18 años, su uso está más restringido y se contempla cuando otros tratamientos no funcionan o no pueden utilizarse.

La solución debe administrarse bajo supervisión sanitaria y está sujeta a prescripción médica. Su ficha técnica recomienda que el tratamiento inyectable sea lo más breve posible y que se cambie a otra vía de administración cuando proceda.

La AEMPS no identifica el segundo medicamento

El documento oficial advierte de la posible presencia de ampollas que contienen "otro medicamento", pero no especifica cuál es ese fármaco ni para qué se utiliza.

Esta ausencia de identificación refuerza la importancia de retirar el lote completo, ya que una ampolla etiquetada como metoclopramida podría contener una sustancia distinta a la esperada y administrarse por error.

Cómo identificar las ampollas sospechosas

Según detalla la AEMPS, las ampollas que podrían contener el medicamento diferente son de menor tamaño y presentan un anillo blanco en lugar de rojo. El defecto ha sido clasificado como de clase 1, la categoría de mayor gravedad dentro de este tipo de alertas farmacéuticas.

La presentación afectada corresponde a la actualmente denominada Metoclopramida Kern Pharma 5 mg/ml solución inyectable EFG. No obstante, el lote retirado figura etiquetado con la denominación anterior, Metoclopramida Kern Pharma 10 mg/2 ml solución inyectable EFG. Ambas denominaciones expresan la misma cantidad total de metoclopramida por ampolla: 10 miligramos en dos mililitros.

Retirada de todas las unidades distribuidas

La medida cautelar adoptada consiste en la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y su devolución al laboratorio por los cauces habituales. Las comunidades autónomas deberán realizar el seguimiento de esta retirada.

El producto fue distribuido a través de la cadena de distribución y dispensación y en hospitales. El titular de la autorización de comercialización y fabricante es Kern Pharma, con sede en Terrassa, Barcelona.