La meteoróloga Mar Gómez desmonta uno de los grandes bulos sobre el cambio climático: ¿siempre ha habido?

Una de las frases más repetidas por quienes niegan o minimizan el cambio climático es que “el clima de la Tierra siempre ha cambiado”. Lluvias torrenciales, especies luchando contra la extinción, polos derritiéndose, olas de calor que impiden la vida plena hasta en las ciudades donde se superan los 40 y pico grados e incendios masivos que acaban con la biodiversidad y los animales que los habitan. No es ninguna broma, aunque algunos siguen minimizando los efectos del cambio climático a base de bulos de internet.

Mar Gómez, meteoróloga y doctora en Físicas, comparte sus redes sociales como espacio de divulgación científica, donde ha querido hacer alusión a esta afirmación: “¿Siempre ha habido cambios climáticos en nuestro planeta? Sí, pero resulta que este es diferente”. Gómez ha explicado que la Tierra ha pasado por diversas etapas, e incluso por algunas en las que "fue una auténtica bola de nieve". Sin embargo, la diferencia de ritmo y el origen del cambio son la clave.

Los combustibles fósiles, culpables del calentamiento global / Shutterstock

Un cambio mucho más rápido

Según Mar Gómez, los cambios climáticos anteriores se produjeron a lo largo de miles o millones de años, mientras que el actual se ha desarrollado en apenas 150 años. Esa velocidad es una de las claves para entender por qué no puede tratarse como un proceso natural y mirar hacia otro lado.

“Es como si ponemos un horno y calentamos progresivamente, sabemos que la comida no se quema, pero si lo encendemos rápidamente, ¿qué sucede?”, explica Gómez. Para la doctora, algo parecido ocurre con el planeta cuando el calentamiento se acelera.

El calentamiento presentó un brusco aumento desde 2015 / NASA

El origen del calentamiento actual

Otra diferencia fundamental es la causa. Mar Gómez explica que los cambios climáticos anteriores estuvieron relacionados con factores naturales: desde impactos de meteoritos, variaciones en la concentración de gases atmosféricos o erupciones volcánicas tan fuertes que lo cambiaron todo.

En cambio, este cambio es consecuencia directa de la acción humana: “Lo que está pasando ahora es repercusión de nuestras acciones, de las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos emitido a la atmósfera y que comenzaron en la Revolución Industrial”, señala.

El cambio climático está acelerando el metabolismo de las garrapatas: estas son las consecuencias / Europa Press

Más fenómenos extremos

Gómez también recuerda que el planeta tiene inercia climática: aunque se detuviera el calentamiento, tardaría en enfriarse. Por eso insiste en que el calentamiento global actual “no es un ciclo más de la Tierra”, sino que tiene origen antropogénico.

Además, advierte de que está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean “más virulentos”. En el caso de los incendios, matiza que el cambio climático no prende la mecha, pero sí crea condiciones para que se propaguen con más violencia en un ambiente más cálido y seco.