La cantidad de migrantes que han entrado en Ceuta equivale a toda la población junta de Ibi, Cocentaina y Monóvar (y supera a la de Dénia)
Las primeras estimaciones sitúan en unas 49.000 las personas que han cruzado desde Marruecos, una cifra similar a la suma de los habitantes de estos tres municipios alicantinos
La magnitud de la llegada de migrantes registrada en Ceuta puede entenderse mejor al compararla con la población de algunos municipios de la provincia de Alicante. Las primeras estimaciones de las fuerzas de seguridad cifran en unas 49.000 las personas que han entrado irregularmente en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.
Esta cantidad equivale prácticamente a reunir a todos los habitantes de Ibi, Cocentaina y Monóvar. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025, Ibi cuenta con 24.500 residentes, Cocentaina con 11.498 y Monóvar con 13.116. Entre las tres localidades suman 49.114 habitantes, apenas 114 más que la estimación de entradas en Ceuta.
Tres municipios enteros de Alicante
La comparación permite trasladar a una escala cercana una cifra difícil de visualizar. Sería como si, en apenas unos días, toda la población de Ibi abandonara el municipio junto a la totalidad de los vecinos de Cocentaina y Monóvar y llegara a un mismo punto.
Ibi es una de las principales localidades de la comarca de l’Alcoià y supera los 24.000 habitantes. Cocentaina, capital de El Comtat, se aproxima a los 11.500, mientras que Monóvar, en el Medio Vinalopó, rebasa ligeramente los 13.000. La suma de los tres padrones se encuentra prácticamente en la cifra provisional comunicada sobre Ceuta.
Más que la población de Dénia
Los migrantes que han entrado en la ciudad autónoma superan la población completa de Dénia, que cuenta con 47.261 habitantes. Las llegadas contabilizadas superarían en cerca de 1.700 personas a todos los residentes de la capital de la Marina Alta.
Otra forma de visualizar la masiva entrada es pensando en el aforo de estadios de fútbol: los migrantes marroquíes que han llegado a Ceuta casi llenarían el Rico Pérez y el Martínez Valero (ocuparían el 80,5% de los asientos totales de ambos estadios).
La cifra supera ampliamente los episodios migratorios vividos anteriormente en la frontera ceutí y representa más de la mitad de la población habitual de la ciudad autónoma, situada en torno a los 83.000 habitantes.
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