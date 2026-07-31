Efemérides del 31 de julio: de la llegada de Colón a Trinidad al récord olímpico de Michael Phelps

Estos son los hechos históricos que tuvieron lugar tal día como hoy, 31 de julio:

1492: entra en vigor el Decreto de la Alhambra, que obligaba a los judíos a abandonar los reinos de Castilla y Aragón si no se convertían al cristianismo.

entra en vigor el Decreto de la Alhambra, que obligaba a los judíos a abandonar los reinos de Castilla y Aragón si no se convertían al cristianismo. 1498: Cristóbal Colón llega a la isla de Trinidad durante su tercer viaje a América.

Cristóbal Colón llega a la isla de Trinidad durante su tercer viaje a América. 1917: comienza la batalla de Passchendaele, una de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial.

comienza la batalla de Passchendaele, una de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial. 1919: la Asamblea Nacional alemana aprueba la Constitución de Weimar.

la Asamblea Nacional alemana aprueba la Constitución de Weimar. 1932: el Partido Nazi se convierte en la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias de Alemania.

el Partido Nazi se convierte en la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias de Alemania. 1964: la sonda estadounidense Ranger 7 impacta de forma controlada contra la Luna tras enviar miles de fotografías de su superficie.

la sonda estadounidense Ranger 7 impacta de forma controlada contra la Luna tras enviar miles de fotografías de su superficie. 1971: los astronautas del Apolo 15 utilizan por primera vez un vehículo lunar sobre la superficie de la Luna.

los astronautas del Apolo 15 utilizan por primera vez un vehículo lunar sobre la superficie de la Luna. 2012: Michael Phelps se convierte en el deportista con más medallas de la historia de los Juegos Olímpicos.

Nacimientos

JK Rowling cumple años hoy. / EFE

1912: Milton Friedman, economista estadounidense y premio Nobel de Economía.

Milton Friedman, economista estadounidense y premio Nobel de Economía. 1914: Louis de Funès, actor y humorista francés.

Louis de Funès, actor y humorista francés. 1965: J. K. Rowling, escritora británica y autora de la saga Harry Potter.

Fallecimientos

1556: Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. 1784: Denis Diderot, filósofo y escritor francés.

Denis Diderot, filósofo y escritor francés. 1886: Franz Liszt, compositor y pianista húngaro.

Franz Liszt, compositor y pianista húngaro. 1944: Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, autor de El principito.

Además, cada 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales, dedicado a reconocer la labor de quienes protegen los espacios naturales.