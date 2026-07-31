HISTORIA
Efemérides del 31 de julio: de la llegada de Colón a Trinidad al récord olímpico de Michael Phelps
La fecha también recuerda el nacimiento de J. K. Rowling, la desaparición de Saint-Exupéry y la festividad de San Ignacio de Loyola.
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Estos son los hechos históricos que tuvieron lugar tal día como hoy, 31 de julio:
- 1492: entra en vigor el Decreto de la Alhambra, que obligaba a los judíos a abandonar los reinos de Castilla y Aragón si no se convertían al cristianismo.
- 1498: Cristóbal Colón llega a la isla de Trinidad durante su tercer viaje a América.
- 1917: comienza la batalla de Passchendaele, una de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial.
- 1919: la Asamblea Nacional alemana aprueba la Constitución de Weimar.
- 1932: el Partido Nazi se convierte en la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias de Alemania.
- 1964: la sonda estadounidense Ranger 7 impacta de forma controlada contra la Luna tras enviar miles de fotografías de su superficie.
- 1971: los astronautas del Apolo 15 utilizan por primera vez un vehículo lunar sobre la superficie de la Luna.
- 2012: Michael Phelps se convierte en el deportista con más medallas de la historia de los Juegos Olímpicos.
Nacimientos
- 1912: Milton Friedman, economista estadounidense y premio Nobel de Economía.
- 1914: Louis de Funès, actor y humorista francés.
- 1965: J. K. Rowling, escritora británica y autora de la saga Harry Potter.
Fallecimientos
- 1556: Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.
- 1784: Denis Diderot, filósofo y escritor francés.
- 1886: Franz Liszt, compositor y pianista húngaro.
- 1944: Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, autor de El principito.
Además, cada 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales, dedicado a reconocer la labor de quienes protegen los espacios naturales.
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