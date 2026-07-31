La nueva norma de la DGT para las autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

Viajar con la casa a cuestas permite cambiar de destino sobre la marcha, improvisar una ruta y dormir cerca del siguiente punto del recorrido. Sin embargo, esa libertad no significa que una autocaravana o una furgoneta cámper pueda permanecer en cualquier lugar sin atender a las normas locales. La Dirección General de Tráfico ha actualizado su instrucción sobre estos vehículos para aclarar algunas de las dudas que más conflictos provocan entre los usuarios y los ayuntamientos.

La nueva Instrucción PROT 2026/04 recopila las reglas aplicables a las autocaravanas, actualiza los plazos de la ITV y asume la doctrina del Tribunal Supremo sobre la capacidad municipal para regular su estacionamiento. La principal consecuencia práctica es que los conductores deberán consultar las ordenanzas de cada localidad, porque un ayuntamiento puede limitar el tiempo de permanencia o reservar determinadas zonas para estos vehículos.

Aparcar no es lo mismo que acampar

La distinción esencial para evitar una sanción es la que existe entre estacionar y acampar. Una autocaravana está estacionada cuando ocupa una plaza permitida, respeta las marcas viales y no supera el límite de tiempo establecido. Mientras se mantenga en esas condiciones, el hecho de que haya personas dentro no convierte por sí solo el vehículo en una acampada.

Autocaravanas en el aparcamiento municipal situado junto al centro comercial de Orihuela Costa / D. Pamies

La situación cambia cuando la actividad trasciende el perímetro del vehículo. Sacar mesas, sillas, toldos u otros elementos al exterior, ocupar más espacio del correspondiente, verter líquidos o generar molestias propias de una estancia prolongada puede considerarse acampada. Esta práctica queda limitada a campings, áreas de acogida y otros espacios expresamente habilitados.

Por tanto, dormir dentro de una autocaravana correctamente aparcada no es el elemento que marca la diferencia. Lo determinante es cómo se utiliza el espacio exterior y si se cumplen las condiciones fijadas por la señalización y la ordenanza municipal.

Los ayuntamientos pueden restringir el estacionamiento

Uno de los aspectos más relevantes de la actualización es la incorporación del criterio establecido por el Tribunal Supremo. La instrucción anterior defendía que las restricciones debían justificarse principalmente por las dimensiones o la masa del vehículo. La DGT elimina ahora esa interpretación y reconoce que los municipios pueden establecer reglas específicas sobre el tiempo y los lugares de estacionamiento de caravanas, autocaravanas y vehículos similares.

La sentencia recogida en la instrucción considera que el uso prolongado de estos vehículos puede afectar a la rotación de las plazas, la circulación, el descanso vecinal, el tránsito peatonal, el medio ambiente o los servicios municipales. Por ello, los ayuntamientos pueden limitar su estacionamiento y prohibir la acampada fuera de las zonas autorizadas.

Autocaravanas en la zona de la Cantera, en el antiguo Tiro de Pichón / Héctor Fuentes

Esto no supone que la DGT haya otorgado nuevas competencias a los consistorios. Según explicó el responsable de Normativa de Tráfico, Francisco de las Alas-Pumariño, la regulación sobre dónde y durante cuánto tiempo puede estacionarse corresponde al titular de la vía urbana, normalmente el ayuntamiento. La DGT regula la forma de realizar la maniobra y las normas generales de circulación.

En la práctica, un conductor puede encontrar condiciones diferentes en dos municipios cercanos. Antes de detenerse durante varias horas o pasar la noche, resulta recomendable comprobar las señales de la zona y consultar la ordenanza local, especialmente en localidades costeras y destinos turísticos con una elevada ocupación durante el verano.

Estos son los nuevos plazos de la ITV

La instrucción también aclara la periodicidad de la inspección técnica, que no es la misma para una autocaravana y para una furgoneta cámper clasificada como vehículo de la categoría N.

Las autocaravanas de la categoría M, destinadas al transporte de personas, están exentas de pasar la ITV durante sus primeros cuatro años. Desde los cuatro hasta los diez años deben someterse a una inspección cada dos años y, cuando superan los diez años, la revisión pasa a ser anual.

Furgonetas 'Camper' aparcadas junto a la pinada de la playa Mascarat de Altea. / INFORMACIÓN

En cambio, las cámper de la categoría N, concebidas originalmente para el transporte de mercancías y posteriormente acondicionadas, están exentas hasta los diez años. A partir de esa antigüedad deben pasar la ITV todos los años.

La categoría concreta figura en la documentación del vehículo. Comprobarla evita aplicar por error el calendario correspondiente a otro tipo de automóvil.

Una nueva señal para los puntos de vaciado

Otra de las novedades que afecta directamente a los viajes es la incorporación de la señal S-128, que identifica los puntos oficiales para el vaciado de aguas residuales de caravanas y autocaravanas. Su objetivo es facilitar la localización de instalaciones preparadas para gestionar las aguas grises y negras de estos vehículos.

El vertido debe realizarse exclusivamente en espacios autorizados. Vaciar depósitos en la vía pública, en el campo o en lugares no preparados puede vulnerar las normas municipales y medioambientales.

Un parque que casi se ha triplicado en una década

La actualización llega después de un fuerte crecimiento del caravaning en España. Los datos difundidos por la revista de la DGT muestran que el número conjunto de autocaravanas y vehículos cámper pasó de 48.607 unidades en 2015 a 136.563 en 2025. En una década, el parque se ha acercado al triple.

De las unidades registradas en 2025, alrededor de 77.000 eran autocaravanas y cerca de 59.500 correspondían a vehículos cámper, según un gráfico elaborado con datos de Tráfico. Este crecimiento ha incrementado la presión sobre las áreas habilitadas, sobre todo durante el verano y en municipios con una elevada afluencia turística.

La instrucción no elimina las diferencias entre las ordenanzas locales, pero proporciona un marco más claro. Para el usuario, la regla básica pasa por distinguir el estacionamiento de la acampada, respetar las limitaciones municipales, comprobar la categoría del vehículo para conocer su ITV y utilizar únicamente los puntos autorizados para el vaciado.