Qué significa "no hay moros en la costa" y cuál es el origen de esta conocida expresión

La expresión "no hay moros en la costa" se utiliza para señalar que no existe ningún peligro a la vista, que el camino está despejado o que nadie puede descubrir aquello que se pretende hacer. También puede pronunciarse en sentido contrario: "hay moros en la costa" sirve para advertir de que conviene actuar con cautela porque alguien vigila o existe algún riesgo.

Su origen se encuentra en los siglos en los que las poblaciones del litoral mediterráneo español sufrían incursiones de piratas berberiscos procedentes del norte de África. Los ataques afectaron durante largo tiempo a numerosas localidades costeras, cuyos habitantes podían ser saqueados, capturados o llevados como cautivos.

Las torres que vigilaban el Mediterráneo

Para anticipar estas incursiones se levantaron torres y atalayas desde las que los vigilantes observaban el horizonte. Cuando detectaban embarcaciones sospechosas, daban la voz de alarma para que la población pudiera refugiarse o preparar su defensa. Cuando el mar estaba despejado, la vigilancia concluía con la idea de que no había “moros en la costa”.

Este sistema dejó una huella especialmente visible en el litoral mediterráneo, donde todavía se conservan numerosas torres defensivas. Con el paso del tiempo, la frase perdió su significado estrictamente militar y comenzó a utilizarse de forma figurada en situaciones cotidianas.

Actualmente puede escucharse, por ejemplo, cuando alguien comprueba que no hay ninguna persona cerca antes de contar un secreto, hacer una travesura o llevar a cabo algo sin ser descubierto. "Hay moros en la costa", por el contrario, funciona como aviso de que alguien puede escuchar, observar o intervenir. El Diccionario académico recoge esta locución con el sentido de recomendar precaución y cautela, o lo contrario cuando se emplea en negativo.

Aunque sigue siendo una expresión conocida, el término "moro" puede percibirse hoy como despectivo cuando se utiliza para referirse directamente a una persona. En esta frase hecha conserva principalmente su sentido histórico, ligado al lenguaje y a los conflictos de otra época.