Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

Once personas han perdido la vida en otros tantos accidentes mortales de tráfico, cuatro de ellos motoristas, desde el comienzo de la segunda operación salida con motivo de las vacaciones de verano, desde el pasado viernes a las 15:00 horas y hasta las 20:00 de este domingo.

Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el sábado fue el día de mayor mortalidad en las carreteras españolas con ocho fallecidos en otros tantos siniestros mortales, tres de ellos motoristas, y dos heridos.

En lo que va de domingo, y hasta las 20.00 horas -el dispositivo especial concluye a medianoche-, otras dos personas han muerto en sendos accidentes, y uno de los fallecidos era motorista, mientras que el viernes se registró un único siniestro mortal con un fallecido y dos heridos.

Los dos fallecidos este domingo son un hombre de 26 años y una mujer de 29, que han perdido la vida en dos siniestros diferentes en la provincia de Toledo.

Complicaciones en vías de entrada a Madrid o Barcelona

En cuanto al estado de las carreteras, esta tarde comenzaban a complicarse las vías de acceso a las principales ciudades, debido a la coincidencia del fin de semana con la operación retorno del primer éxodo vacacional de julio.

Un accidente en Guadalajara complicaba la circulación en la A-2 en Alcolea del Pinar hacia Madrid, mientras que había tráfico lento en la A-1 en el circuito del Jarama y en Toledo en la A-5 a su paso por en Calypo Fado, ambas en sentido a la capital. Además, había ciertas complicaciones en la A-6 en Arévalo por obras, en dirección Madrid.

En Barcelona se registraba también algo de retención de entrada por la A-2 en Jorba, así como en Cuenca en la A-3 en Minglanilla hacia Valencia y en Málaga, en la A-45 en Villanueva de Cauche, sentido Granada, y en la A-7 en Fuengirola hacia la capital malacitana.

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En este segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, que coincide con la operación salida por las vacaciones de agosto y de retorno de quienes las tomaron en julio, se prevén 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.