Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero

El verano en Alicante obliga a buscar estrategias para sobrevivir al calor dentro de casa. Las temperaturas altas, las noches tropicales y la humedad del litoral hacen que muchas viviendas acumulen calor desde primera hora del día y que, cuando llega la tarde, ventilar ya no sea suficiente. En ese escenario, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados del verano, pero también en una de las principales preocupaciones de la factura eléctrica.

Además, los episodios de calor intenso se están encadenando con más frecuencia. En la provincia, julio de 2026 ya ha dejado registros especialmente duros en algunas comarcas, con temperaturas muy elevadas y noches con poco alivio térmico. Por eso, usar bien el aire acondicionado no es solo una cuestión de comodidad: también puede marcar la diferencia entre enfriar la casa con cabeza o disparar el consumo.

Trucos para ahorrar con el aire acondicionado

El primer truco es cerrar bien puertas y ventanas mientras el equipo está funcionando. Parece evidente, pero es uno de los errores más frecuentes. Si entra aire caliente desde el exterior, el aparato tiene que trabajar más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada. También conviene cerrar puertas interiores cuando una habitación concentra calor o humedad, como ocurre después de una ducha. Si el baño queda abierto y el vapor entra en la estancia climatizada, el aire acondicionado tendrá que luchar contra un ambiente más cálido y húmedo. La idea es sencilla: cuanto más estable sea el aire interior, menos esfuerzo necesita la máquina.

El segundo consejo es mantener una temperatura estable. Muchas personas llegan a casa con calor, ponen el aire a 18 grados y esperan que la habitación se enfríe antes. Sin embargo, ese gesto suele tener el efecto contrario: el equipo no enfría mágicamente a más velocidad, sino que trabaja durante más tiempo intentando alcanzar una temperatura demasiado baja. Las recomendaciones habituales de eficiencia sitúan el confort de verano en una horquilla moderada. Una temperatura de entre 24 y 26 grados ayuda a mantener el confort y reducir el consumo. Frente a eso, seleccionar temperaturas muy bajas solo aumenta el gasto y el desgaste del equipo.

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El tercer truco consiste en anticiparse al calor. Encender el aire acondicionado cuando la casa ya está muy caliente obliga al aparato a trabajar a máxima potencia durante más tiempo. En cambio, si se activa antes de que la vivienda alcance temperaturas muy altas, el equipo puede mantener el ambiente con menos esfuerzo. Esto es especialmente útil en pisos orientados al sur o al oeste, donde el sol de la tarde convierte algunas habitaciones en auténticos hornos. Usar temporizadores, programación horaria o control wifi desde el móvil puede ayudar a que la casa esté fresca al llegar sin tener el aire encendido todo el día. La clave no es enfriar de golpe, sino evitar que el calor se acumule sin control.

Limpiar los filtros

El cuarto consejo es limpiar los filtros. Un filtro sucio dificulta el paso del aire, reduce la eficiencia, obliga al equipo a trabajar más y puede empeorar la calidad del ambiente interior. Mantener los filtros limpios es esencial para garantizar la eficiencia del aire acondicionado y prolongar su vida útil. Aunque muchos usuarios solo se acuerdan del mantenimiento cuando el aparato deja de enfriar, revisar los filtros antes y durante el verano puede evitar averías y mejorar el rendimiento.

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El quinto truco es no olvidarse de la unidad exterior. Esa parte del sistema suele estar en terrazas, patios, fachadas o cubiertas y muchas veces queda fuera de la vista, pero es fundamental para que el aire acondicionado funcione bien. Si la entrada o salida de aire está bloqueada por hojas, bolsas, polvo, muebles, macetas o cualquier obstáculo, el equipo pierde eficiencia. Antes de los meses de más calor conviene comprobar que la unidad exterior respira correctamente, que no hay suciedad acumulada y que el aire puede circular sin obstáculos.