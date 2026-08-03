Última hora de los incendios en España, en directo | Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentra los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

Mapa de incendios en España.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado este domingo los datos sobre superficie calcinada este año y ha establecido en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en el mismo periodo de 2025.

Fuente: El Periódico

Controlado un incendio en un paraje de Aznalcázar, Reserva de la Biosfera de Doñana El dispositivo contra incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado esta noche un incendio forestal que afecta a un paraje de Aznalcázar.

El operativo de Burgohondo (Ávila) confía en una noche más favorable por bajada del viento El operativo desplegado contra el incendio de Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha vivido este domingo una jornada de relativa normalidad marcada por pequeñas reproducciones en el interior del perímetro y sin incidencias de especial gravedad. El mando confía en una noche más favorable por la disminución del viento. El director técnico de Extinción, Pablo Montejo, ha explicado que durante la jornada se ha registrado "alguna pequeña reproducción", prácticamente todas ellas dentro del perímetro del incendio. En los puntos situados en el borde del fuego y que generaban una mayor preocupación, la respuesta ha sido inmediata mediante la actuación coordinada de medios aéreos y efectivos terrestres.

Los medios aéreos sofocan pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora) Los medios aéreos han trabajado durante todo este domingo para sofocar pequeñas reproducciones del incendio de Fermoselle (Zamora), declarado el pasado el pasado 29 de julio, especialmente en lugares abruptos junto al municipio de Mámoles, donde el río Duero discurre encajonado entre grandes paredes casi verticales que hacen frontera con Portugal. Mámoles, cerca de donde el río Tormes desemboca en el Duero, "es uno de los puntos calientes" en estos momentos, donde este pasado sábado por la tarde se produjo una reactivación seria del incendio declarado de nivel 1 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) y que ha arrasado cerca de 1.500 hectáreas en cinco días.

Controlado el incendio forestal de La Peraleja (Cuenca) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a las 18:28 horas de este domingo y ha bajado a nivel 0 el incendio forestal originado en La Peraleja (Cuenca), que se elevó a nivel 1 por afección de humo a la población. El incendio, que se ha detectado a las 15:29 horas de este domingo por un vigilante fijo, ha quedado controlado a las 18:38 horas según ha indicado el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que ha calificado el suceso como incendio no forestal-agrícola. En estos momentos, trabajan para la total extinción del incendio cinco medios terrestres y 23 personas y desde que se detectó han participado tres medios aéreos, seis terrestres y 38 efectivos.

La vuelta a Casas de Millán (Cáceres) tras el incendio: "Nos hemos venido abajo al ver cómo ha quedado" Los vecinos de Casas de Millán, en Cáceres, han podido regresar este domingo a sus viviendas después de pasar la noche fuera del municipio por el incendio forestal declarado en la zona del Puerto de los Castaños. La vuelta ha estado marcada por el alivio de reencontrarse con sus hogares y por la tristeza al comprobar los daños dejados por las llamas. (Seguir leyendo)

Desalojan durante varias horas el camping de Cazalegas (Toledo) por un incendio forestal Las 400 personas que estaban este domingo en el camping de Cazalegas (Toledo) han tenido que ser desalojadas durante varias horas debido a un incendio forestal que se ha originado en las inmediaciones de las instalaciones. El gerente del camping 'Complejo The Dreams', Roberto Blanco, ha informado a EFE de que el desalojo, que se ha producido entorno al mediodía de este domingo, ha estado motivado por la cercanía del incendio, que estaba "como a unos cincuenta metros" de los límites del camping.

Sube de nivel el incendio de La Peraleja (Cuenca) por la afección del humo a la población El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha elevado a nivel 1 un incendio forestal originado en el término municipal de La Peraleja (Cuenca) por afección de humo a la población. El incendio se ha detectado a las 15:29 horas de este domingo por un vigilante fijo, según ha indicado el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que ha calificado el suceso como incendio no forestal-agrícola.

Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio en la zona de La Contraparada de Murcia Efectivos de bomberos del Servicio de Extinción y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región trabajan para sofocar el incendio declarado en La Contraparada (Murcia), a la espalda de la ermita. El helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencia ha apoyado los trabajos en tierra para evitar la propagación a zonas de viviendas cercanas. Esta tarde han continuado los trabajos de extinción, incorporándose Policía Local de Murcia, la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF), y la brigada helitransportada del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Ayuso acusa a los bomberos en huelga de "intoxicar" durante los incendios: "Han tenido poca sensibilidad" En plena fase de reconstrucción de la Sierra Oeste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha respondido con dureza a las críticas de un sindicato de bomberos sobre la inversión en prevención de incendios. En este sentido, Ayuso ha rechazado las acusaciones y ha censurado a los efectivos en huelga por, según sus palabras, "intoxicar" durante los peores momentos de la emergencia. Más información