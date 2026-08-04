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Última hora de los incendios en España, en directo | Los fuegos forestales evolucionan favorablemente

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

Javier Vendrell Camacho

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El descenso de temperaturas ha contribuido este lunes a que los incendios que azotan España evolucionen de forma favorable, con reactivaciones controladas en Burgohondo (Ávila), los fuegos de Guadalajara y La Rioja igualmente controlados y los de Cáceres y Castellón estabilizados, aunque se ha registrado uno nuevo en Córdoba.

Tras varias semanas de lucha incesante, el fuego ha dado un respiro a las comunidades más afectadas: Castilla y León ha bajado a situación operativa 0 al reducirse la amenaza y Cataluña ha puesto fin a 31 días de riesgo extremo, su racha más larga hasta la fecha.

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Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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