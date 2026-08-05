Así organizamos hoy los gastos de verano: del carrito de compra al pago flexible

El mes de junio marca el inicio de una de las épocas de mayor actividad para el consumo. Reservas de vacaciones, escapadas de fin de semana, renovación de equipamiento deportivo, nuevas maletas o tecnología para viajar. Son compras que, aunque suelen estar previstas, concentran una parte importante del presupuesto familiar en pocas semanas.

En paralelo, la forma de comprar también ha cambiado. Si hace apenas unos años el principal objetivo del comercio electrónico era simplificar el proceso de compra, hoy los consumidores buscan algo más: disponer de opciones que les permitan gestionar mejor cuándo y cómo realizan determinados pagos. Ahora, en cuestión de minutos es posible reservar un alojamiento, comprar unas zapatillas para una ruta de verano o una cámara para las vacaciones. Sin embargo, la rapidez ya no es el único factor importante. Los usuarios demandan procesos de pago seguros, claros y cada vez más flexibles. Es por eso que el checkout se ha convertido en un paso clave para generar confianza, reducir fricciones y ayudar al usuario a tomar decisiones.

Más control sobre cómo y cuándo pagar

Especialmente en compras de mayor importe —como tecnología, viajes, equipamiento deportivo o productos para el hogar— el consumidor es mucho más exigente. De hecho, muchos usuarios valoran disponer de herramientas que les permitan organizar mejor determinados gastos. En este contexto han ganado protagonismo las soluciones “Compra ahora, paga después”, BNPL, que permiten dividir el coste de una compra en varios pagos.

Este tipo de herramientas responden a una necesidad clara: tener más control del presupuesto, organizar determinados gastos, planificar compras relevantes con mayor margen y elegir el método de pago que mejor se adapta a cada momento. No obstante, esto también tiene numerosas ventajas para los comercios ya que ayudan a reducir fricciones en el checkout, mejoran la experiencia de compra o responden a las nuevas expectativas del consumidor digital.

PayPal lleva años desarrollando soluciones de pago flexible integradas dentro de su ecosistema de pagos digitales. La compañía entiende estas herramientas como una forma de ofrecer más opciones al consumidor en el momento del checkout, manteniendo al mismo tiempo criterios de claridad, validación y control. Entre sus propuestas destaca “Paga en 3 plazos”, una solución que permite dividir compras elegibles de entre 20 y 2.000 euros en tres pagos iguales sin intereses, sujeto a aprobación y condiciones.

El funcionamiento está diseñado para que el usuario pueda revisar toda la información antes de confirmar la operación: importe de cada cuota, calendario de pagos y condiciones aplicables.

Para compras de mayor importe, PayPal también ha ampliado recientemente sus opciones de financiación con planes de pago en 6, 12 o 24 meses. En este caso, las condiciones e intereses asociados se muestran antes de finalizar la compra, permitiendo al consumidor conocer el coste total y evaluar si la opción encaja con su situación financiera.

En compras de mayor importe el consumidor es mucho más exigente. / D.R.

La seguridad es un punto clave a la hora de comprar online

Hay un elemento que continúa siendo prioritario para la mayoría de consumidores: la seguridad. La confianza en el entorno digital sigue siendo uno de los factores más importantes para completar una compra online. Por eso, las soluciones de pago flexible no solo compiten en comodidad, sino también en protección y transparencia. PayPal combina sus soluciones de pago flexible con funciones de: seguridad, análisis de riesgo, detección de posibles riesgos y protección tanto de compradores como de vendedores. La compañía utiliza su tecnología avanzada para evaluar operaciones y ayudar a proteger las transacciones.

Además, muchos usuarios valoran poder realizar pagos sin compartir directamente determinados datos financieros con el comercio, especialmente en compras realizadas en tiendas online menos conocidas. La familiaridad del método de pago también juega un papel relevante. Reconocer una plataforma habitual en el checkout puede reducir la incertidumbre y aportar una sensación adicional de tranquilidad durante el proceso de compra.

El pago también forma parte de la experiencia

El pago flexible se está consolidando como una herramienta de organización y control, más que como un simple recurso financiero. Paga en 3 plazos es una de las principales soluciones Buy Now, Pay Later (BNPL) de PayPal en España. Permite fraccionar compras de entre 20 € y 2.000 € en tres pagos iguales y sin intereses. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. En el momento del pago, si la compra cumple los requisitos, el usuario puede seleccionar la opción «Paga en 3 plazos» como método de pago o, antes de confirmar la transacción, consultar cómo se dividirá el importe. El primer pago se realiza en el momento de la compra.

Como la transparencia es una parte esencial del proceso, el usuario puede valorar antes de confirmar si esta opción se adapta a sus necesidades, a su capacidad de pago y a su planificación financiera.

En 2025 se lanzó la opción de financiar compras en 6, 12 o 24 meses, una alternativa diseñada específicamente para compras de mayor importe. Esta solución permite financiar compras dentro de los importes elegibles establecidos y la aprobación se realiza en el momento del pago. No obstante, a diferencia de la opción de Paga en 3 plazos, esta modalidad sí conlleva intereses. Como ocurre con todas las soluciones de PayPal, los usuarios pueden revisar toda la información antes de confirmar la transacción: el coste total o las cuotas mensuales, las condiciones del plan e incluso el plazo de amortización.

Además, a través de la aplicación de PayPal, los usuarios pueden consultar los próximos pagos, revisar sus transacciones y hacer un seguimiento de sus compromisos financieros, algo especialmente relevante en un entorno en el que cada vez se valora más la posibilidad de gestionar el gasto de forma sencilla y transparente.

Al final, planificar unas vacaciones ya no consiste únicamente en elegir un destino o reservar un alojamiento. También implica decidir cómo encajan esos gastos en las finanzas personales. Y es precisamente ahí donde soluciones como las de PayPal buscan ofrecer una mayor flexibilidad y un mayor control.