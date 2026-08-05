Parece la playa de las Catedrales pero está muy cerca de Alicante: la cala oculta más idílica del Mediterráneo

Soñar es gratis, y si alguna vez soñaste con encontrar una playa casi escondida, con formaciones rocosas, aguas cristalinas y sin aglomeraciones, esta cala podría ser perfectamente ese idílico lugar. Aunque su aspecto recuerda a la famosa Playa de las Catedrales en Galicia, este paraíso está mucho más cerca de Alicante, concretamente en la costa de Murcia, dentro del entorno del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Una joya poco conocida que se ha mantenido lejos del turismo masivo y que ofrece una experiencia inolvidable.

Se trata de Cala Cocón, una pequeña calita estratégicamente ubicada entre Cala Reona y Cala Dorada, en una zona de acantilados. Lo que hace tan especial a esta cala es la erosión de piedra, que ha dado lugar a formaciones geológicas únicas, similares a las que podemos ver en las costas del norte de España. Sin embargo, aquí, el clima mediterráneo, la vegetación baja y el sol constante hacen que la experiencia sea aún más placentera.

Naturaleza sin aglomeraciones

Este pequeño paraíso destaca por ofrecer tranquilidad y privacidad, alejado de las playas más comerciales. Aquí no encontrarás chiringuitos, ni hamacas, ni ruido. Solo el sonido del mar, el canto de las aves y el olor a salitre mezclado con la brisa. Cala Cocón es ideal para quienes buscan desconectar, leer un libro, practicar meditación o simplemente dejarse llevar por el entorno natural sin interferencias.

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Este paisaje rústico y virgen es perfecto para los amantes de la fotografía, del senderismo costero o simplemente de los lugares con alma.

Cómo llegar a Cala Cocón

Llegar a Cala Cocón no es complicado, pero requiere cierta planificación. Está situada dentro de una zona protegida, lo que implica que no hay acceso directo en coche hasta la misma cala. Se recomienda dejar el vehículo en las zonas habilitadas del Parque Regional de Calblanque y seguir una ruta a pie que serpentea entre matorrales y piedras. Por ello, es fundamental llevar calzado adecuado, agua, protección solar y algo de comida si se planea pasar el día.

Una vez allí, las posibilidades son tan variadas como relajantes. Puedes darte un baño en sus aguas tranquilas y cristalinas, explorar las formaciones rocosas, disfrutar de un picnic a la sombra de los acantilados o practicar snorkel en las zonas menos profundas. También es una zona excelente para quienes disfrutan de la observación de aves o simplemente de escuchar el silencio del entorno.

Cala Cocón es el antídoto perfecto para el estrés. Si estás harto de playas masificadas, sombrillas pegadas unas a otras y música a todo volumen, esta cala es tu lugar. No es necesario viajar muy lejos para encontrarlo.