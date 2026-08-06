Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico de personasComparecencia CeutaProtección para el eclipseMota río Segura AlmoradíEl tiempo hoyEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Las oenegés alertan del riesgo que viven las niñas migrantes en Ceuta ante agresiones sexuales, trata y explotación

Save the Children avisa que las menores que han llegado a la ciudad autónoma y que están fuera del sistema de protección son especialmente vulnerables

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos.

Una mujer con un flotador llega a nado desde Marruecos. / Marcos Moreno / Europa Press / vídeo: Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Barcelona

Save The Children ha puesto de manifiesto este miércoles que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas que han llegado a Ceuta "puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación sexual". Por ello, la oenegé ha reclamado que su protección "sea un prioridad inmediata de la respuesta" de las auotirdades.

"Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación enorme de vulnerabilidad", ha señalado la especialista en migacines de la organización, Jennifer Zuppiroli. “Las entidades que trabajan en terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle, están alertando de ello”, ha añadido. La oenegé ha pedido que la idetificación de las niñas y adolescentes se realixe de manera ativa y urgente, también de aquellas que aún no se encuentran bajo el paraguas de la Administración ceutí, y que todas ella ssean derivadas a "espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial".

Save the Children ha celebrado, por otra parte, la iniciativa del Ministerio de Igualdad de ofrecer su colaboración a la ciudad autónoma para refrozar la protección de las mujeres que permancen en la calle y adevrtir sobre los riesgos específicos que sufren en el contexto actual.

Noticias relacionadas

Escondidos

La organización señala que ya hay un millar de menores acogidos, aunque estima que entre 4.000 y 7.000 aún se encuentran repartido por toda la ciudad y se teme que muchos de ellos estñen escondidos en zonas boscosas o escondidos por temor a ser devueltos a Marruecos, tal como ya explicó EL PERIÓDICO. Para Save the Children, es tan importante localizarlos a todos ellos y cuantificarlos como "saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen", en palabras de Zuppiroli.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy
  2. Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos
  3. La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
  4. Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
  5. La Generalitat reta al Ministerio con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm
  6. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  7. Alicante se rinde a su Patrona
  8. El Gobierno inicia la tramitación de una gran planta de baterías en Villena para evitar otro apagón

La Generalitat envía veinte equipos de refuerzo en Alicante ante el peligro de incendios forestales

La Generalitat envía veinte equipos de refuerzo en Alicante ante el peligro de incendios forestales

Alicante pone fecha a la presentación de propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027

Alicante pone fecha a la presentación de propuestas para las Hogueras Oficiales de 2027

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

La Generalitat rinde homenaje al campeón del mundo Ferran Torres

La reforma de una zona del centro urbano de San Vicente sale adelante en su segundo intento

La reforma de una zona del centro urbano de San Vicente sale adelante en su segundo intento

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

Las neumonías aumentan en Alicante un 20% en los últimos cinco veranos por el calor extremo y el uso intensivo del aire acondicionado

Jaloner y Dabe salen de gira para presentar su último disco... con cierre especial en Alicante

Jaloner y Dabe salen de gira para presentar su último disco... con cierre especial en Alicante

La Vega Baja lidera la construcción en la provincia de Alicante en plena ralentización de la actividad

La Vega Baja lidera la construcción en la provincia de Alicante en plena ralentización de la actividad
Tracking Pixel Contents