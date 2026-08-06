El truco que los mecánicos nunca cuentan y que hace que el aire acondicionado de tu coche dure más

El aire acondicionado del coche suele recibir toda la atención cuando empieza el calor. Durante los meses de verano, muchos conductores lo usan a diario para rebajar la temperatura del habitáculo, evitar la sensación de agobio y conducir con más comodidad. Pero cuando llega el invierno, el sistema queda olvidado durante semanas o meses, como si solo existiera para sobrevivir a julio y agosto.

Ese olvido puede salir caro. El aire acondicionado no es solo un botón que enfría: es un sistema formado por compresor, gas refrigerante, aceite, tuberías, juntas, filtros y conductos que necesitan mantenerse en buen estado. La DGT recomienda ponerlo en marcha de vez en cuando también en épocas de menos calor para garantizar que funcione correctamente cuando llegue el verano. Y ahí aparece uno de los consejos más repetidos por los mecánicos.

El truco de los mecánicos

El truco consiste en encender el aire acondicionado dos o tres veces durante el invierno, aunque no haga calor. No hace falta llevarlo puesto durante horas ni convertir el coche en una nevera: basta con activarlo unos minutos de vez en cuando para que el circuito trabaje. La explicación es sencilla: al funcionar, el aceite del sistema circula junto al refrigerante y ayuda a lubricar componentes clave, especialmente juntas de goma, tuberías y juntas tóricas. Si el sistema permanece parado demasiado tiempo, esas piezas pueden resecarse, agrietarse o perder estanqueidad.

Avería del aire acondicionado

La idea es importante porque muchas averías del aire acondicionadoempiezan por una fuga. El sistema del aire acondicionado del coche es un circuito estanco en cuyo interior circula un gas a diferentes presiones. En principio, ese gas no debería desaparecer sin motivo. Si el aire deja de enfriar y cada poco tiempo hace falta “recargar”, lo más probable es que exista una fuga o algún componente en mal estado. Por eso, los mecánicos insisten en que recargar gas una y otra vez sin localizar el problema puede ser solo un parche.

Aire acondicionado del coche: el truco para que dure más / CHATGPT

De hecho, cuando el aire acondicionado no enfría lo suficiente, una de las causas habituales es la pérdida de gas por fuga o el mal estado de elementos como sensores, filtro, compresor u otros componentes del sistema. Por eso conviene desconfiar de la idea de que el gas se recarga “por mantenimiento” cada verano como si fuera aceite o líquido limpiaparabrisas. En un sistema sano, la recarga no debería ser una rutina anual. Si se vacía, hay que revisar por dónde se pierde.

Filtros

El otro mantenimiento básico es el filtro del habitáculo. A veces el conductor piensa que el aire acondicionado se ha estropeado porque sale poco caudal o porque el coche tarda mucho en enfriar, pero el problema puede estar en un filtro saturado de polvo, polen y suciedad. El filtro del habitáculo cumple una función esencial porque filtra aire, polen, polvo y otras partículas antes de que entren en el interior del coche. Si está muy sucio, reduce el flujo de aire, empeora la calidad del ambiente y puede provocar malos olores.

Noticias relacionadas

También hay otro gesto que ayuda a cuidar el sistema: no exigirle todo el esfuerzo de golpe. En verano, si el coche ha estado aparcado al sol, lo recomendable es ventilar primero el habitáculo bajando ventanillas o abriendo puertas unos instantes para expulsar el aire caliente. Después se puede encender el aire acondicionado y ajustar una temperatura razonable. Esto mejora el rendimiento y evita que el sistema trabaje desde el primer segundo contra una bolsa de calor acumulado. Además, apagar el compresor unos minutos antes de llegar y dejar solo la ventilación puede ayudar a secar conductos y reducir olores por humedad.