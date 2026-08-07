Aire acondicionado del coche: la avería más común en verano y la solución que recomiendan los mecánicos

El aire acondicionado del coche se convierte en uno de los grandes protagonistas del verano. Basta con dejar el vehículo aparcado unas horas al sol para que el habitáculo alcance una temperatura difícil de soportar: volante caliente, asientos ardiendo, aire cargado y una sensación de agobio nada más abrir la puerta. En esos momentos, el gesto casi automático de muchos conductores es entrar, arrancar, poner el aire acondicionado al máximo y cerrar de nuevo el coche cuanto antes.

Sin embargo, usar bien el aire acondicionado no es solo una cuestión de comodidad. También afecta a la seguridad al volante y al estado del propio vehículo. La DGT recuerda que el calor dentro del habitáculo puede alterar la capacidad del conductor, aumentar la fatiga y provocar tensión o nerviosismo. Además, recomienda que la temperatura interior del vehículo se mueva en torno a los 21 y 23 grados, y advierte de que cuanto más calor haya dentro del coche, más combustible gastará el sistema al ponerse en funcionamiento.

Consejo de mecánico

El mecánico Juan José Ebenezer pone el foco en una equivocación muy repetida: montarse en el coche después de dejarlo al sol, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas de inmediato. Según explica, el problema es que muchas veces se piensa que dentro del coche no hace tanta temperatura como parece, pero el habitáculo puede estar mucho más caliente que el exterior. Y con todo el plástico, el salpicadero, los tapizados y los materiales interiores recalentados, el primer aire que se mueve dentro del coche arrastra olores y sustancias que no conviene inhalar de golpe.

El mecánico no plantea dejar de usar el aire acondicionado, sino cambiar la rutina. Su recomendación es sencilla: arrancar, poner el aire acondicionado, bajar las ventanillas y dejar que el coche se ventile durante unos segundos antes de cerrarlo por completo. Ese pequeño gesto ayuda a expulsar el aire más caliente y cargado que se ha acumulado en el interior. No hace falta esperar varios minutos ni renunciar al frescor: basta con permitir que el aire salga y que el sistema empiece a trabajar sobre un habitáculo menos recalentado.

Juan José Ebenezer, mecánico: "El error que todos cometen cuando falla el aire acondicionado es siempre el mismo" / INFORMACIÓN

Ventilación

Este consejo coincide con las recomendaciones habituales de conducción en verano. La DGT aconseja bajar las ventanillas antes de iniciar la marcha para airear el habitáculo e igualar la temperatura interior y exterior; si se enciende el aire acondicionado, recomienda mantener las ventanillas bajadas durante los primeros segundos para expulsar el aire caliente. El RACE también señala que, cuando el coche ha estado mucho tiempo expuesto al sol, conviene bajar primero la temperatura interior y después recurrir al modo de recirculación cuando el habitáculo ya se ha enfriado.

Avería

La avería o problema más común en verano no siempre es una rotura repentina, sino la sensación de que el aire acondicionado “no enfría” o tarda demasiado en hacerlo. A veces el sistema funciona correctamente, pero se le está pidiendo que enfríe de golpe un habitáculo que puede estar a temperaturas extremas. En otros casos, el bajo rendimiento puede deberse a filtro del habitáculo sucio, falta de refrigerante por una fuga, problemas en el compresor o suciedad acumulada en el circuito.

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Por eso, la solución de los mecánicos combina dos ideas: usarlo bien y mantenerlo en buen estado. Antes de exigir frío inmediato, hay que sacar el aire caliente del coche. Después, cerrar ventanillas, poner una temperatura razonable y dejar que el sistema trabaje de forma progresiva. Si aun así no enfría, huele mal, hace ruidos extraños o apenas sale caudal por las rejillas, entonces conviene revisar el filtro de habitáculo, el estado del gas, el compresor y posibles fugas. También es recomendable encender el aire acondicionado de vez en cuando en épocas de menos calor para comprobar que funciona correctamente antes de que llegue el verano.